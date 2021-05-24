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Yeni motosikletiyle şehir dışı gezisinde kaza yaptı

DHA

Yeni motosikletiyle şehir dışı gezisinde kaza yaptı


Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine, yeni aldığı motosiklet ile İstanbul'dan gezmeye gelen Harun Zengin (26), midibüsle çarpıştığı kazada yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Müftü Mahallesi 27 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi. Harun Zengin, 34 DZP 907 plakalı motosikletle önündeki aracı geçmek isterken, karşı yönden gelen Hasan M.'nin kullandığı 67 UE 211 plakalı midibüs ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Zengin, ihbarla gelen sağlık ekibince ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Harun Zengin'in, motosikletini yeni aldığı ve İstanbul'dan kente gezmeye geldiği öğrenildi. Midibüs sürücüsü Hasan M. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2021-05-24 13:11:26

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