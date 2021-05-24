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BEÜ Farabi 7’inci AR-GE ve İnovasyon Proje Pazarı gerçekleşti Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz; “Şu anda kendi aşısını yapabilen o 5-6 ülke arasına girebilme aşamasındayız” “İHA ve SİHA’larla Dünya’da kendisinden bahsettiren bir ülke konumuna geldik”

İHA

BEÜ Farabi 7’inci AR-GE ve İnovasyon Proje Pazarı gerçekleşti Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz; “Şu anda kendi aşısını yapabilen o 5-6 ülke arasına girebilme aşamasındayız” “İHA ve SİHA’larla Dünya’da kendisinden bahsettiren bir ülke konumuna geldik”

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi 7’inci ARGE ve İnovasyon Proje Pazarı yapıldı. Proje pazarında konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, “İHA ve SİHA’lar son dönemde Savaş konsepti içesinde önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Türkiye’nin en büyük ihraç kaynaklarından biriside bu alanda olacak. Bunu yapabilecek bilgi birikimimiz ve tecrübemiz ve vatan sevgimiz var.”
Bu yıl 7’incisi yapılan ARGE ve İnovasyon Proje Pazarı Korona Virüs (Covid19) salgını nedeniyle Online olarak gerçekleştirildi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi 7’inci ARGE ve İnovasyon Proje Pazarına105 başvuru yapıldı 86’sı değerlendirmeye alındı. Yapılan ön eleme sonucunda 60 proje online değerlendirme için kabul edildi.

Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen 7’inci ARGE ve İnovasyon Proje Pazarının açılışına Zonguldak AK Parti Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Zonguldak İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli albay Gönen Süslü, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mustafa Çufalı, ve öğretim üyeleri katıldı.
Birincilik 7 bin TL ve Ön kuluçka ödülü, ikincilik 2 kişiye 5 bin TL ve kuluçka ödülü, üçüncülük 3 kişiye 3 bin TL, mansiyon ödülü ise bin TL ödülü olarak belirlendi.
Programın açılış konuşmasını yapan Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, “Proje pazarı hem Zonguldak hem de üniversitemiz için çok önemli bir fırsat. Türkiye’nin geleceği ilerlememiz projelerden geçmektedir. Projelere ne kadar ağırlık verirsek, İnosvasyona ne kadar ağrılık verirsek geleceğimiz o kadar parlak olacak. Bizde bu inançla proje pazarını 7 yıldır büyük bir gayretle yapmaktayız. Projenin bu yıl 7’incisini gerçekleştiriyoruz. İnşallah bundan sonraki dönemlerde daha da gelişmesinin arzu ediyoruz” dedi.

Açılışta konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, “Çağımız artık ARGE ve inovasyon üzerine kurgulanmış kim yeni bir şey buluyorsa kim bunu hızlı bir şekilde ekonomiye kazandırıyorsa zenginlik onun. Eskiden buluşlar uzun süre içirişinde gerçekleştirir ve bununda sonuçlarını uzun süre faydalanan bir şekilde devam ettirilirdi. Geldiğimiz noktada hız çok önemli Onun için hızlı bir şekilde bu dünya da etkin bir şekilde olacaksak söz sahibi olacaksak ki olmamız gerekiyor. Bulunduğumuz coğrafya bunu bize zorunlu tutuyor. Üzerinde bulunduğumuz coğrafya ve tarih hızlı kararlar alabilen hızlı şekilde aldığı kararları uygulayabilen bir fonksiyonu uygulamakla zorunlu hale getiriyor. Onun için bunu her alanda üretimde de inovasyonda da gerçekleştirmemiz gerekir. Bu kolay değil. Her araştırma kendiliğinden olabilecek bir şey değil” dedi.

“Kendi aşısını yapabilen 56 ülke arasına girebilme aşamasındayız”
Program açılışında aşı konusunda değinen Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, “Şu an aşı gündemimizde olan husus. Ülkemizde birkaç yerde aşı çalışması var. Sona doğru gelindiği ifade ediliyor ama bilgi ve birikimimiz geçmişten bu zaman gelen alt yapımımızın yeterli olmamasıyla Dünyada birkaç ülkeden geri kalma gibi bir sonuçla karşı karşıya kaldık. Şu anda aşılarımızı dışarıdan almak gibi sonuçla karşı karşıya kaldık. Ancak bir taraftan sevinçli tarafı şu anda kendi aşısını yapabilen o 56 ülke arasına girebilme aşamasındayız. Bu Anadolu’nun bir ilinde Kayseri’de yapılıyor. Zonguldak bu iller arasında olabilir ama Zonguldak aşıda olmaz bir başka alanda olabilir. Bunu yapabilecek insan gücüne bilgi birikimine sahip olduğumuzu düşünüyorum” dedi.

“İHA ve SİHA’lar beyinlerin bugüne kadar elde edilen bilgilerin üretime yansımasının sonucu”
İHA ve SİHA’ların Dünya’da kendisinden bahsettiren bir ülke konumuna geldiğini ifade eden “Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Son dönemlerde İHA ve SİHA’larla Dünya’da kendisinden bahsettiren bir ülke konumuna geldik. İşte bu da beyinlerin bugüne kadar elde edilen bilgilerin üretime yansımasının bir sonucuydu. Evet bilgi vardı ama vatan sevgisi o bilgiye daha da fazla ileriye götürdü ve şu anda dünya da önemli bir konsept oluştu. Savaş konsepti içesinde önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Türkiye’nin en büyük ihraç kaynaklarından biriside bu alanda olacak. Bunu yapabilecek bilgi birikimimiz ve tecrübemiz ve vatan sevgimiz var.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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