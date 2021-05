Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından bu yıl 7.si düzenlenen Farabi VII. ArGe ve İnovasyon Pazarı, yoğun katılımla gerçekleşti. BEÜ Sezai Karakoç Kültür Merkezinde yapılan Farabi VII. ARGE ve İnovasyon Proje Pazarı açılış törenin ardından yapılan değerlendirme sonrası dereceye girenlere ödülleri verildi.

VII. ARGE ve İnovasyon Proje Pazarında; Elektronik ve Bilişim Teknolojileri, Enerji ve Makine Teknolojileri, Gıda, Kimya ve Çevre Teknolojileri, Savunma Sanayi, Robotik ve Uzay Teknolojileri ve Uygulamaları, Tıp ve Yaşambilim Uygulamaları ile Sosyal Bilimler Uygulamaları olarak 6 ana tema yer aldığı Proje Pazarında 86 üniversite, 11 şirket, 3 bilim ve sanat merkezi, 1 teknik lise, 1 belediye adına ve 3 bireysel olmak üzere toplam 105 proje arasından 60 proje çevrimiçi değerlendirmeye kabul edildi.

Farabi VII. ArGe ve İnovasyon Pazarı etkinliğinde, birinci olan projeye 7 bin TL ödül ile ön kuluçka desteği, ikincilik kazanan her bir projeye 5 bin TL ve ön kuluçka desteği, üçüncülük kazanan her bir projeye 3 bin TL ödül ve Mansiyon ödülünü kazanan proje için bin TL ödül kazandı. Jürimizden gelen değerlendirme sonuçlarına göre ödül almaya hak kazanan projeler: Birinci olan proje: Smart Batarya; Bayram Devlet, Ali Keçebaş, İkinci olan projeler: Patlama ve Darbelere Karşı Yerli ve Çevreci Koruma Malzemelerinin Geliştirilmesi; Bilal Esmer, Kübra Eylül Baysak, Cansu İlke Kuru, Android Tabanlı Taşınabilir Akıllı Diyaliz Cihazı; Ödem Giderici ve Zararlı Toksinleri Tutabilen Nanoteknolojik Filtre Üretimi; Erdi Buluş, Gülseren Sakarya Buluş, Üçüncü olan projeler: Farklı Kaplama Teknikleri Kullanılarak Cam Malzemelere Termodinamik Özellik Kazandırılması; Lale Civan, Erhan Ayas, Semra Kurama, Tır Dorseleri için Enerji Sönümleyici Tampon; İbrahim Semih Topçuoğlu. Temas Yüzeyi Artırılmış Ekolojik Kaymaz Paspas Geliştirilmesi; Sümeyye Reçel, Sevil Günç, Mansiyon ödülü kazanan proje: Antimikrobiyal Peptid İçeren Hedeflendirilmiş Nanoformülasyonların Üretimi ve In vitro Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi; İrem Çoksu, Yiğit Can Baycılı, Serap Derman olarak belirlendi.

ArGe ve İnovasyon Proje Pazarı, öğleden sonra dereceye giren proje temsilcileri ile yapılan çevirim içi bağlantısı sonrasında tamamlandı.

