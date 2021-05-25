Motosiklet kazasında ölen Altun son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde dün geçirdiği trafik kazası sonrasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Muzaffer Altun, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Devrek Yolu caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. İddiaya göre Kepez mevkiinden çarşı istikametine giden Muzaffer Altun (54) idaresindeki 67 ABJ 928 plakalı motosiklet, 1 Nolu Molla Ahmet Sokaktan kavşağa giren Gökhan C. idaresindeki 67 AAB 156 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Muzaffer Altun için olay yerine 112 sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Altun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybeden merhum Muzaffer Altun için bugün öğle namazına müteakip ilçe merkezi Hatip Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; merhumun ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda iş insanı ve esnaf katıldı. Alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından, merhum Altun'un cenazesi Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.