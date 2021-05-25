Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdürrahim Alan oldu

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HSK Kararnamesi ile Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız Erzurum Bölge Adliye Başsavcılığı'na, Giresun Başsavcısı Abdürrahim Alan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı 2021 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmalar, 25 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla tamamlanarak karara bağlandı.

Kararnameye göre Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdürrahim Alan da Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı.

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