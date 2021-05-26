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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayalıdere Şelaleleri, turizme kazandırılıyor

İHA

Kayalıdere Şelaleleri, turizme kazandırılıyor

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl ve Ereğli ilçe protokolü ile birlikte; Kdz. Ereğli’ye bağlı köylerde incelemelerde bulundu. Muhtarlarla bir araya gelen Vali Tutulmaz, Kayalıdere Şelalelerinin turizme kazandırılması için bölgede tespitlerde bulundu.
Vali Tutulmaz, beraberinde Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, İl Jandarma Komutanı Gönen Süslü, İlçe Jandarma Komutanı Berkay Osan, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Kdz. Ereğli İlçe Orman İşletme Müdür Yardımcısı Mefar Erhan Çubukçu, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Akçay, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü İdris Tetik, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz, İl Meteoroloji Müdür Vekili Turhan Şalvarcıoğlu, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri Ali Kemal Karaca, Rıfkı Gültekin, Temel Engin, CHP İl Genel Meclis Üyesi Hayrettin Kartal, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Yiğitoğlu, İbrahim Sezer, Necati Akdeniz, Burak Nusret Öztürk, Talip Seyhan, Şenol Akyol ve Yalçın Duman ile birlikte; Kdz. Ereğli’ye bağlı Aşağı Kayalıdere, Aydın ve Vakıf köylerini ziyaret etti.
Programlarına Aşağı Kayalıdere Köyü’nde bulunan şelaleleri inceleyerek başlayan Vali Tutulmaz ve beraberindeki heyet, Değirmen Şelale ile 2. Şelalenin bulunduğu bölgenin turizme kazandırılması için ve şelalelere yakın bir alanda yapılması düşünülen Bungolov Evler ve Çadır kurulabilecek yerlerde tespitlerde bulundu. Yine Aşağı Kayalıdere Köyü’nde bulunanMeteoroloji İstasyonu’nu da inceleyen Vali Tutulmaz, istasyonun bulunduğu alana ‘Seyir Terası’ yapılması yönünde siyasiler, bürokratlar ve muhtarlarla istişarelerde bulundu.
Günün büyük bir bölümünü Aşağı Kayalıdere Köyü’nde geçiren Vali Tutulmaz, daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte Aydın Köyü’ne geçti. Vali Mustafa Tutulmaz, burada Armutlucuma Bölgesindeki Köylerin Muhtarlarıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Misafirperverliklerinden dolayı muhtarlara teşekkür eden Vali Tutulmaz ve beraberindeki protokolün Ereğli programı, yapımı devam eden EreğliDevrek yolunun Vakıf Köyü güzergâhında yapılan kontrollerin ardından sona erdi.

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