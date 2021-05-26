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Kdz. Ereğli'ye 10 bin ton sıcak asfalt dökülecek

İHA

Kdz. Ereğli'ye 10 bin ton sıcak asfalt dökülecek

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek yaz döneminde yapılacak çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kdz. Ereğli Belediyesi’nde Emlak Takdir Komisyonu toplantısı yapıldı. Vergi Dairesi Müdürü Cemal Delibaş, Tapu Müdür Vekili Aydın Meral, TSO Temsilcisi Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Erdoğan, mahalle muhtarları ve belediye yetkililerinin katıldığı toplantıda Belediye Başkanı Halil Posbıyık yaz döneminde mahallelerde yapılacak çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2020 yılı başından itibaren devam eden pandemi koşullarına rağmen belediye hizmetlerinin mahallelerde aksatılmadan yürütüldüğünü söyleyen Başkan Posbıyık yaptığı açıklamada, “Bu yıl asfalt döneminde ihtiyaç duyulan noktalara 10 bin ton sıcak asfalt ve 100 bin metrekare serpme asfalt dökeceğiz. Taş duvar ve kilit parke ihale süreci tamamlanmak üzere. Belirlenen noktalarda bu çalışmalar da hız kesmeden yapılacak” dedi.
Toplantıda mahallelerin emlak takdir değerleri güncellendi.

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