Silahla kendini vurdu iddiası

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iddiaya göre psikolojik bunalıma giren şahıs silahla kendini vurdu.



Olay, Filyos beldesi Öteyüz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güvenlik görevlisi olarak çalışan Hüseyin Koşar eşinin ölümünden sonra psikolojik bunalıma girdi. Uzun zamandır çalışmayan Koşar'ın bugün evinden silah sesi gelmesi üzerine mahalleli durumu jandarmaya haber verdi. Gelen ekipler eve girdiklerinde Koşar'ı silahla başından vurulmuş halde bulundu. Cumhuriyet Savcısının incelemesi sonrasında Koşar, otopsi yapılması için Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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