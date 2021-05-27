Zonguldak’ta FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah erken saatlerde FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY yönelik operasyon düzelendi. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

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