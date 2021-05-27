Kadın sürücü bariyerlere çarparak yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın sürücü bariyerlere çarparak yaralandı

İHA

Kadın sürücü bariyerlere çarparak yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Bariyerlere çarparak kullanılamaz hale gelen araçta sürücü ağır yaralandı.
Kaza; saat 13.25 sularında, Kdz. Ereğli Alaplı karayolu Tersaneler bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kdz. Ereğli'den Alaplı'ya seyir halinde olan Pınar G. (31) idaresindeki 61 ES 378 plakalı Opel marka otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada aracın ön camının ve hava yastıklarının patladığı görülürken sürücü Pınar G. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Pınar G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçede bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak, trafik kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, araç kullanılamaz hale geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yoldan geçen domuz sürüsü görüntülendi
YEREL HABERLER Yoldan geçen domuz sürüsü görüntülendi
FETÖ’de yeni yapılanma operasyonu: 13 şüphelinin sorgusu sürüyor
YEREL HABERLER FETÖ’de yeni yapılanma operasyonu: 13 şüphelinin ...
Atık giysiler kumbaralarda toplanacak
YEREL HABERLER Atık giysiler kumbaralarda toplanacak
Turizm alt yapısı için iş birliği yapılacak
YEREL HABERLER Turizm alt yapısı için iş birliği yapılacak
MTA TİS görüşmelerinin üçüncü oturumu yapıldı
YEREL HABERLER MTA TİS görüşmelerinin üçüncü oturumu yapıldı
Madenciler sandık başına gitti
YEREL HABERLER Madenciler sandık başına gitti
Zonguldak'ta 'FETÖ'nün yeniden yapılanması'na operasyon: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 'FETÖ'nün yeniden yapılanması'na ...
Zonguldak’ta FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Zonguldak’ta FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
Altı bin kişilik dev camii açılış için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
YEREL HABERLER Altı bin kişilik dev camii açılış için Cumhurbaşkanı ...
Silahla kendini vurdu iddiası
YEREL HABERLER Silahla kendini vurdu iddiası
Genç futbolcular darp edildi
YEREL HABERLER Genç futbolcular darp edildi
Eski sevgilisini 10 yerinden bıçaklayan zanlıya 10 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Eski sevgilisini 10 yerinden bıçaklayan zanlıya 10 ...
AK Parti’den amatör spor kulüplerine destek
YEREL HABERLER AK Parti’den amatör spor kulüplerine destek
Sanat Sokağı yeni döneme hazırlanıyor
YEREL HABERLER Sanat Sokağı yeni döneme hazırlanıyor
Kuzenini öldürüp, arkadaşını yaralamıştı; eşinin aldattığından şüphelenmiş (2)
YEREL HABERLER Kuzenini öldürüp, arkadaşını yaralamıştı; eşinin ...
Kuzenini öldüren, arkadaşını da yaralayan katil zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Kuzenini öldüren, arkadaşını da yaralayan katil ...
Motosiklet ile ticari taksi kafa kafaya çarpıştı
YEREL HABERLER Motosiklet ile ticari taksi kafa kafaya çarpıştı
Genç motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Genç motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti
Çağla'yı 9 bıçak darbesiyle yaralayan sanığa 10 yıl hapis
YEREL HABERLER Çağla'yı 9 bıçak darbesiyle yaralayan sanığa 10 yıl ...
Türkiye’nin ilk 500 firması arasına girdiler
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk 500 firması arasına girdiler
Alaplı heyetine Ankara’da sıcak ilgi
YEREL HABERLER Alaplı heyetine Ankara’da sıcak ilgi
Kuzenini öldürüp, arkadaşını yaralamıştı; eşinin aldattığından şüphelenmiş
YEREL HABERLER Kuzenini öldürüp, arkadaşını yaralamıştı; eşinin ...
Silahından çıkan kurşunlar kuzenini öldürdü, arkadaşını ağır yaraladı Eşine de uzaktan ateş açan zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Silahından çıkan kurşunlar kuzenini öldürdü, ...
Kdz. Ereğli'ye 10 bin ton sıcak asfalt dökülecek
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli'ye 10 bin ton sıcak asfalt dökülecek