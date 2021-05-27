Deniz manzarasını izlerken otomobili uçuruma yuvarlandı

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Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde Harun Göktay, park ettiği aracından inerek deniz manzarasını izlediği sırada el frenini çekmeyi unuttuğu otomobili uçurumdan yuvarlandı.

Kaza saat 17.30 sıralarında Kemer Mahallesi Kemer Mezarlığı mevkisinde meydana geldi. Harun Göktay, sahil kesimine yakın yüksek kesimde 34 CJY 587 plakalı otomobilini park ettikten sonra iddiaya göre el frenini çekmeyi unuttu. Aracından inen Harun Göktay, deniz manzarasını seyretmeye başladı. Göktay, bir süre sonra aracının uçurumdan yuvarlandığını gördü. Haber verilmesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Ekipler, yaralı olmadığı anlaşılan kazanın ardından tutanak tuttuktan sonra bölgeden ayrıldı.

Araç sürücüsü Harun Göktay, "Yukarıda arabadan indim. Sonrasında araba uçurumdan yuvarlandı." dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2021-05-27 19:09:28



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