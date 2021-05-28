Çalışma kitabı hazırlayan öğretmenler ödüllendirildi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde görev yapan öğretmenler, öğrenciler için hazırladıkları çalışma kitaplarından dolayı ödüllendirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde farklı sınıf seviyelerinde öğrenciler için çalışma kitaplarının hazırlanmasında Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına görev alan Mimar Sinan Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Eren Yirmibeş, 75. Yıl İlkokulu Sınıf Öğretmeni Metin Yılmaz, Barbaros Kutlutaş Ortaokulu Matematik Öğretmenleri Mustafa Dinçer ve Mustafa Acer başarılı çalışmalarından dolayı Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz tarafından ’Başarı Belgesiyle’ ödüllendirildi. Öğretmenlere başarı belgeleri, Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş tarafından takdim edildi.

Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, " Bu zor süreçte büyük bir özveri ve fedakarlık göstererek okullarımız, ilçemiz ve ilimiz adına başarılı çalışmalara imza atan öğretmenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Kendilerine şahsım ve eğitim camiası adına teşekkür ederim" dedi.

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