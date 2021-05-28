Uyuşturucu operasyonunda tabanca ve mermiler ele geçirildi

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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu, tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.



Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, L.Ö. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ereğli ilçesinde ikamet eden L.Ö. isimli şahsın işyeri ve ikametine düzenlenen operasyonda 3 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 1 paket sarma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 119 adet 9 mm tabanca mermisi, 2 adet şarjör ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti (TCK Md.188) suçundan adli işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

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