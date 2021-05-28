Otomobilin altında sıkışan köpeği vatandaşlar kurtardı

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Zonguldak’ta otomobilin altında sıkışan köpeğin yardımına vatandaşlar koştu.



Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilin alt kısmına köpek sıkıştı. Köpeğin bağırmasının ardından vatandaşlar hemen otomobile koştu. Vatandaşlar köpeği kurtarmak için dakikalarca otomobili salladı. Uzun uğraşlar sonucunda köpek sıkıştığı yerden kurtarılarak sokağa salındı.

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