Acısu Tepesi yağış rekoru kırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü toplam yağış miktarlarını açıkladı. Buna göre 51,6 mm ile en yüksek toplam yağış Devrek ilçesindeki Acısu Tepesi radar sahasında yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Mayıs 30 Mayıs arası gerçekleşen toplam yağış miktarlarını paylaştı. Buna göre en yüksek toplam yağış 51.6 mm ile Zonguldak'ta gerçekleşti. Birinci sırada yer alan Zonguldak'taki toplam yağış miktarı Devrek ilçesine bağlı Acısu Tepesi radar sahasında meydana geldi.

Zonguldak'tan sonra toplam yağış miktarı 48,2 mm olarak Bartın'ın Arıt beldesinde meydana geldi. Listeyi Bartın'dan sonra Adana Aladağ, Düzce Yığılca, Karabük Eflani, Zonguldak Çaycuma ve Bartın'ın Kozcağız beldesi takip etti.

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