Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

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Zonguldak’ta durdurulan araçta yapılan aramada esrar ele geçiren jandarma ekipleri; araçta bulunan şüpheliyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; M.A. isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçildi. Elvanpazarcık Beldesi Elvan Mahallesi’nde durdurulan, içerisinde M.A. (28) isimli şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada 5 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şahıs gözaltına alınarak hakkında 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak'tan adli işlem başlatıldı.

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