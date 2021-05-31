Zonguldak'ta otomobil rögara düştü

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– Zonguldak’ta seyir halinde olan sürücü çalışma olan yolda yeni yapılan rögarı görmeyince rögara düştü. Mahsur kalan sürücü arkadaşlarının yardımıyla kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre olay Zonguldak Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 67 ABA 885 plakalı otomobilin sürücüsü seyir halindeyken rögara düştü. Dakikalarca aracını rögardan kurtarmaya çalışan otomobil sürücüsü en son çareyi arkadaşından buldu. Olay yerine gelen arkadaşı otomobili kriko yardımıyla kaldırarak lastiği kaldığı yerden kurtardı.

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