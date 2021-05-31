Zonguldak'taki FETÖ operasyonunda 14 kişi adliyede (2)

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SERBEST BIRAKILDILAR

Zonguldak'ta, FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye çıkarılan 13 kişi ile Kars'ta adliyeye sevk edilen 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-05-31 21:20:40



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