2700 yıllık Tieion Antik Kenti jandarmaya emanet

Türkiye'nin Karadeniz kıyılarında kazılan ilk ve tek antik kent olma özelliğini taşıyan 2 bin 700 yıllık Tieion Antik Kenti'nin güvenliği jandarmaya emanet. Bölgenin tarihine ışık tutan Filyos Kalesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri bölgenin huzur ve güvenini sağlıyor.

Tarihi boyunca değişik isimlerle Tios, Tieion, Tianon, Tium gibi isimlerle anılan 2 bin 700 yıllık antik kenti bölgenin tarihine ışık tutuyor. 2006 yılında kazı çalışmalarının başladığı Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, M.Ö. 6 ve 7. yüzyıllar arasında kurulduğu tahmin edilen Tieion Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarında tapınağın kriptosuna da ulaşıldı.

Yazılı eserlerin yanı sıra, liman, madeni para, tapınak, kilise, hamam gibi eserler tespit edilirken, kalede yaşayanların su ihtiyacının karşılanabilmesi için yapılan su sarnıcı dikkat çekiyor. 4 metre derinliğindeki sarnıcın ardından 60 hektarlık alanda önemli bulguların yapılacak çalışmalarla gün yüzüne çıkartılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 143. ören yeri olarak kabul edilen antik kentin güvenliği ise Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ekiplerince sürdürülüyor. Turistik belde olan Filyos ile birlikte antik kentin de huzur ve güvenliğini sağlayan jandarma ekipleri, bölgede bomba arama köpeği "Şila" ile de devriye görevi gerçekleştirdi.



"Jandarmamız beldemizin huzur ve güvenliğini sağlıyor"

Jandarmanın başarılı çalışmaları, huzur ve güven ortamını sağlamasıyla birlikte turistik beldede asayiş konularının yok denecek kadar azaldığını anlatan Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, "Zonguldak İl Jandarma ve Alay Komutanımız ile ekibine çok teşekkür ediyoruz. Filyos Liman Karakolu'nun açılışını da yaptılar. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Filyos Halkı olarak biz jandarmamızdan çok memnunuz. Jandarmanın atları geliyor. Yazın yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Güvenliğini sağlıyor. Asayiş konularında da beldemiz çok önemli yol kat etti. Asayiş olaylarımız yok denecek kadar azaldı. Bundan sonraki çalışmalarımız da devam edecek. Biz elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz desteğimiz bundan sonra da devam edecek" dedi.

Drone ile havadan da görüntülenen Filyos Kalesi ve antik kentte kazı çalışmaları belirli aralıklarla devam ediyor.

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