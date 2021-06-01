TPAO´nun Zonguldak´ta rafineri kurma çalışmaları devam ediyor



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)KARADENİZ'de keşfedilen doğal gazın çıkarılacağı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Filyos Limanı'nda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) 960 dönüm üzerine rafineri kurma çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açılışını yapacağı Filyos Limanı, ayrıca uluslararası ticarette de önemli rol oynayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca inşaatına 2016 yılında başlanılan Türkiye'nin 3'üncü büyük limanı Filyos'un üst yapı çalışmalarında sona gelindi. Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz ile stratejik konumu daha da ön plana çıkan Filyos Limanı'nda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Karadeniz'deki doğal gaz arama çalışmalarını yönettiği merkez kuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açılışını yapacağı Filyos Limanı, ayrıca uluslararası ticarette de önemli rol oynayacak. Milli sondaj gemileri Kanuni ve Fatih gemilerinin karadaki durağı olan limanın 960 dönümlük bölümü, TPAO'ya tahsis edildi. 2023 yılında Filyos'tan karaya çıkarılması planlanan doğal gaz için Filyos Endüstri Bölgesi'nin bir bölümüne rafineri kurulacak. Zemin iyileştirilme çalışmalarının devam ettiği bölgede, denizde olduğu kadar karada da hummalı bir çalışma yapılıyor.

FATİH VE KANUNİ TÜRKALİ-3 KUYUSUNDA

Fatih ve Kanuni sondaj gemileri, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Türkali-3'te sondaj faaliyetlerine devam ediyor. TPAO'nun geçen 28 Mayıs'ta yapığı açıklamayla duyurduğu yeni sondaj faaliyetinde Fatih'e, Kanuni eşlik ediyor. Sakarya Gaz Sahası'nda toplamda 405 milyar metreküp gaz keşfeden Fatih, keşfin ardından Türkali-1 ve Türkali-2 tespit kuyularında sondaj gerçekleştirmişti.

DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-06-01 11:20:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.