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Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İş Kulübünden üç farklı gruba eğitim

İHA

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İş Kulübünden üç farklı gruba eğitim

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İş Kulübü tarafından Mayıs ayı içerisinde 3 farklı gruba eğitim verildi.
Bülent Ecevit Üniversitesi İnşaat Topluluğu tarafından düzenlenen ‘’Geleceğin Mühendisleri’’ organizasyonu kapsamında Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İş Kulübü Lideri Nurcan Yılmaz tarafından mühendislik fakültesi öğrencilerine Zoom üzerinden ‘’CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri’’ eğitimi verildi. 107 öğrencinin katıldığı eğitim sonunda öğrencilerin iş arama süreci le ilgili soruları yanıtlandı.
Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İş Kulübü yine Mayıs ayı içinde Bülent Ecevit Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğrencilerine yönelik İş Kulübü eğitimi düzenlendi. Eğitime katılan 38 öğrenciye İş Kulübü Lideri Nurcan Yılmaz tarafından kişilik özellikleri swot analizi, hobiler, iş arama ağı, etkili iletişim becerileri, beden dili, özgeçmiş düzenleme ve mülakat teknikleri konularında bilgilendirme yapıldı.
Yine İş Kulübü Lideri Nurcan Yılmaz tarafından Ahbap Derneği gönüllülerine yönelik çevrimiçi ‘’Adım Adım Kariyer’’ eğitimi düzenlendi. Eğitime katılan 71 kişiye iş arama süreci, özgeçmiş düzenleme ve mülakat teknikleri konularında bilgilendirme yapıldı.

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