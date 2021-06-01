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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ereğli’de 4 yerde seçim heyecanı yaşanacak

İHA

Ereğli’de 4 yerde seçim heyecanı yaşanacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimlerinin yapılacağı mahalleleri ve tarihlerini açıkladı. Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 6 Haziran tarihinde 2 köy ve 2 mahalle olmak üzere 4 yerde seçim heyecanı yaşanacak.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bazı illerdeki 752 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti için 6 Haziran’da seçim yapılacak. Buna göre Kdz. Ereğli’de de çeşitli sebeplerden dolayı muhtarı bulunmayan mahallelerde ara seçime gidilecek. İlçeye bağlı Aşağıkayalıdere Köyü ve Başören Köyü ile Belen Yenimahalle ve Kandilli Gökçeler Mahallesi’nde muhtarlık seçimi yapılacak.
Ereğli’de son 1 yıl içerisinde 4 muhtar hayatını kaybetti
Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Aşağıkayalıdere Köyü Muhtarı Niyazi Yalçın’ın 3 Ocak 2021 tarihinde hayatını kaybetmesinin ardından muhtarlık görevini vekaleten Hasan Yalçın yürütürken, Başören Köyü Muhtarı Azmi Gönültaş’ın 29 Ekim 2020 tarihinde hayatını kaybetmesinin ardından ise muhtarlık görevini vekaleten Rıza Karaöz yürütüyor.
Ereğli Belen Yenimahalle Muhtarı Naim Kaya’nın 21 Eylül 2020 tarihinde hayatını kaybetmesi ile boşalan muhtarlık görevini o tarihten itibaren vekaleten Metin Avcı yürütüyor. Kandilli Gökçeler Mahallesi Muhtarı İsmail Durmuş 2 Nisan 2021 tarihinde hayatını kaybetmesi ile muhtarlık görevi boşta bulunuyor.

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