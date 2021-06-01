Yeni normalleşmeyle kafeler hizmet vermeye başladı

Zonguldak'ta kademeli normalleşmeyle birlikte lokanta ve kafeler bu gün itibariyle hizmet vermeye başladı. Genelge ile açılış saatleri belirlenen bahse konu iş yerleri 22:00'ye kadar müşteri kabul edebilecek.

İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelge ile kademeli normalleşme dönemi tedbirlerinin detayları da belli oldu. Restoran, lokanta, kafeterya ve pastahane gibi yerler Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre ve yan yana sandalyeler arasında 60 santimetre mesafe olması kaydıyla faaliyet gösterebilecek. Diğer yandan kafe ve restoranlar sabah 7:00’dan akşam 22:00’a kadar hizmet verecek.

Müşteri almaya başlayan iş yerleri hizmet vermeye başladı. Bir iş yeri sahibi ise İnşallah bu şekilde devam eder. Yüzde 50 kapasite ile hizmet veriyoruz ama buna da şükür. Memnunuz. İnşallah geriye dönüş olmaz" diye konuştu.

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