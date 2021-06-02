Filyos Limanı, doğalgaz ve ticarette yeni üs olacak Türkiye'nin üçüncü büyük limanı Filyos, Türkiye'nin dünyaya açılan yeni kapısı olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Filyos Limanı, doğalgaz ve ticarette yeni üs olacak Türkiye'nin üçüncü büyük limanı Filyos, Türkiye'nin dünyaya açılan yeni kapısı olacak

İHA

Filyos Limanı, doğalgaz ve ticarette yeni üs olacak Türkiye'nin üçüncü büyük limanı Filyos, Türkiye'nin dünyaya açılan yeni kapısı olacak

Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olma özelliği taşıyan Filyos Limanı'nda sona gelindi. Lojistik üs olan Filyos Limanı, Kanuni ve Fatih Sondaj Gemilerinin yanı sıra sismik arama ve tarama gemilerine de ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 Haziran günü Zonguldak ziyaretinde petrol ve doğalgaz aramalarıyla ilgili yeni bir müjde açıklayacak.
Sultan 2. Abdülhamid Han döneminde yük gemilerinin yükleme ve boşaltma yapabileceği uluslararası ticaret ve sanayi alanı oluşturulması için geliştirilen 150 yıllık proje gerçeğe dönüştü. 2014 yılında yatırım programına alınan bölgede 2016 yılında çalışmalara başlanıldı. Sanayicilerin fabrikalar kurarak 10 bin kişilik istihdam hedeflenen Filyos'ta, limanın da tamamlanmasının ardından yıllık 750 milyon dolar ihracat hedefleniyor.
Tosyalı Holding'in bölgenin alt ve üstyapı ile idaresinden sorumlu yönetici olarak atandığı Filyos Endüstri Bölgesi'nde hummalı çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 Haziran 2021 günü Zonguldak'a gelerek 1.5 yılda yapımı tamamlanan Uzunmehmet Camii'nin ibadete açılış programına katılacak. Erdoğan, geçen günlerde Filyos Limanı'ndan demir alan ve açılan kuyularda sondaj faaliyetlerini sürdüren Kanuni Sondaj Gemisi ile bağlantı kuracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zonguldak ziyaretinde petrol ve doğalgaz aramalarıyla ilgili yeni bir müjde açıklaması bekleniyor.
Öte yandan Fatih ve Kanuni Sondaj Gemileri'ne lojistik üs olan Filyos Limanı'nda da çalışmalarda sona gelindi. 3 bin metre rıhtım boyu, 2 bin 450 metre mendirek ve 25 milyon ton kapasitesi bulunan Filyos Limanı, Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için de büyük önem taşıyor. Doğalgaz arama ve tarama çalışmalarının adeta merkezi haline gelen Filyos Limanı, doğubatı ve kuzeygüney aksında da Türkiye'nin dünyaya açılan üçüncü büyük limanı olma özelliği taşıyor.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı da (TPAO) Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için bölgedeki rafineri kurma çalışmaları ise sürüyor. Limanın bir bölümü TPAO'ya ayrılırken, doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması konusundaki çalışmaların kapsamı da genişletiliyor. Öte yandan karaya çıkartılması planlanan doğalgaz, bölgedeki çalışmalarının sürdüğü rafineriye ulaştırılacak. Gazın; buradan da dağıtılması bekleniyor.

"Filyos Liman altyapısı yüzde 99.5'e ulaştı"
Geçen Şubat ayında Filyos Limanı'na gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Filyos Liman altyapısının yüzde 99.5'e ulaştığını açıkladı. Karaismailoğlu, "Proje genelinde altyapı gerçekleşme oranı yüzde 99.5’e ulaşan limanımız, 14 metre derinliğindeki rıhtım ile 70 bin detveyt tonluk Genel Kargo gemileri ile 8 bin TEU’luk Konteyner gemilerine, 19 metre derinliğindeki rıhtım ile 180 bin detveyt tonluk Kuru Yük gemileri ile 14 bin TEU’luk Konteyner gemilerine hizmet verecektir. Aynı anda, farklı boyutlarda 13 geminin elleçlenmesi yapılabilecektir" ifadelerine yer verdi.

Kanuni Türkali'de, Fatih Amasra'da sondajını sürdürüyor
Karadeniz'de gerçekleştirilecek hidrokarbon rezervlerini sondajla çıkartmak için Kasım ayında Filyos Limanı'na ulaşan Kanuni Sondaj Gemisi geçen 4 Mayıs günü Sakarya Gaz Sahası'na hareket etti. Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan 'Kanuni' sondaj gemisi, 227 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip ve 11 bin 400 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor. 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için Sakarya Gaz Sahası'nda ilk etapta 10 adet kuyunun sondajının tamamlanması bekleniyor.
Fatih Sondaj Gemisi'nin sondajını tamamladığı Sakarya Gaz Sahası'ndaki 10 kuyunun tamamlama ve test işlemleri Kanuni Sondaj Gemisi ile birlikte ikmal edilecek. Türkali1 ve Türkali2 kuyuları kuyu testleri için hazırlandı Fatih Sondaj Gemisi'nin sondajını tamamladığı Sakarya Gaz Sahası'nda açılmış olan ve açılacak olan 10 kuyunun kuyu tamamlama ve test işlemleri Kanuni Sondaj Gemisi ile beraber ikmal edilecek.
Geçen 6 Nisan günü Filyos Limanı'ndan demir alan Fatih Sondaj Gemisi de Kuzey Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni arama kuyusuna giderek Amasra1 kuyusunda yeni keşifler için başladığı sondaj çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Annesi vurulan karaca yavrusunu sokak köpeği kurtardı
YEREL HABERLER Annesi vurulan karaca yavrusunu sokak köpeği kurtardı
Yeni normalleşmeyle kafeler hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Yeni normalleşmeyle kafeler hizmet vermeye başladı
Ereğli’de 4 yerde seçim heyecanı yaşanacak
YEREL HABERLER Ereğli’de 4 yerde seçim heyecanı yaşanacak
Baba-oğul 13 yıldır birlikte güreşiyorlar
YEREL HABERLER Baba-oğul 13 yıldır birlikte güreşiyorlar
TPAO´nun Zonguldak´ta rafineri kurma çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER TPAO´nun Zonguldak´ta rafineri kurma çalışmaları ...
Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İş Kulübünden üç farklı gruba eğitim
YEREL HABERLER Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İş Kulübünden üç ...
2700 yıllık Tieion Antik Kenti jandarmaya emanet
YEREL HABERLER 2700 yıllık Tieion Antik Kenti jandarmaya emanet
4 ilde eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER 4 ilde eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 ...
Kaza yapan alkollü sürücü aracını bırakarak kaçtı
YEREL HABERLER Kaza yapan alkollü sürücü aracını bırakarak kaçtı
Zonguldak Adliyesi’nde ilk kitabı bağışladılar
YEREL HABERLER Zonguldak Adliyesi’nde ilk kitabı bağışladılar
Alkollü sürücü kazaya yol açtı: 1 yaralı İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü kazaya yol açtı: 1 yaralı İki otomobil ...
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
YEREL HABERLER FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adli ...
İstinat duvarına sıkışan yavru kedinin imdadına itfaiye koştu
YEREL HABERLER İstinat duvarına sıkışan yavru kedinin imdadına ...
Zonguldak'taki FETÖ operasyonunda 14 kişi adliyede (2)
YEREL HABERLER Zonguldak'taki FETÖ operasyonunda 14 kişi adliyede ...
Altı günde 600 kilo giysi toplandı
YEREL HABERLER Altı günde 600 kilo giysi toplandı
Resim yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Resim yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi
Zonguldak'taki vaka sayılarındaki düşüş HES'e yansıdı
YEREL HABERLER Zonguldak'taki vaka sayılarındaki düşüş HES'e yansıdı
Zonguldak'ta otomobil rögara düştü
YEREL HABERLER Zonguldak'ta otomobil rögara düştü
Oyuncu Ümit Berber kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Oyuncu Ümit Berber kalp krizi geçirerek hayatını ...
Muhtarlığa adaylığını koyan eski futbolcuya, ünlü sanatçı ve futbolculardan destek
YEREL HABERLER Muhtarlığa adaylığını koyan eski futbolcuya, ünlü ...
Osmanlı çileğinin geni araştırılıyor
YEREL HABERLER Osmanlı çileğinin geni araştırılıyor
FETÖ Yeni Yapılanma operasyonunda 13 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER FETÖ Yeni Yapılanma operasyonunda 13 şüpheli adliyede
Zonguldak'taki FETÖ operasyonunda 14 kişi adliyede
YEREL HABERLER Zonguldak'taki FETÖ operasyonunda 14 kişi adliyede