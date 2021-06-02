Filyos Çalıştayı kitabı kamuoyu ile paylaşıldı Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz: "Bölgede imar kirliliğine sebep olmamak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imar çalışmalarına başladı"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) tarafından geçen Şubat ayında düzenlenen Filyos Çalıştayı kitap haline getirilerek kamuoyu ile paylaşıldı. İmar kirliliğine sebep olmamak için bölgede bakanlığın imar çalışmasına başladığını ifade eden Vali Mustafa Tutulmaz, "Filyos bölgesi önümüzdeki yüzyılın önemli projelerinden birisi olacak" diye konuştu.

ZBEÜ tarafından "Gelecek Filyos'ta şekilleniyor" başlığıyla Filyos Çalıştayı düzenlendi. Endüstri Bölgesi ve çevresinde yatırım, üretim, istihdam konularının ele alındığı çalıştay 54 kamu kurum kuruluştan 80 katılımcı ile online olarak gerçekleştirildi. Çalıştayın sonuç bildirgesi "Filyos Çalıştayı" ismiyle kitaplaştırıldı. Bin adet bastırılan kitap, ZBEÜ Toplantı Salonu'nda kamuoyuna tanıtıldı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı ve Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz kitabı kamuoyu ile paylaştı. Zonguldak ve Türkiye için önemli projelerden olan Filyos Vadi Projesi ile ilgili 2021 yılına özel ve sonraki yıllarda devam edecek olan bir dizi çalışma başlatacaklarını belirten Rektör Mustafa Çufalı, "1213 Şubat 2021 tarihinde Filyos çalıştayı düzenledik. Zonguldak ve ülkemiz için en önemli projelerden olan Filyos Vadisi Projesi ile ilgili üniversitemizde 2021 yılına özel ama 2021 yılından sonra devam edecek olan bir dizi çalışma başlattık. Bu çalışmalardan birincisi Filyos Çalıştayı. Bunu kitaplaştırmak istiyorduk. Kitaplaştırma işini gerçekleştirdik. Kitabın sunumu için sizlerle bir araya geldik. Sayın Valimiz Filyos Çalıştayı olmak üzere bir çok çalışmada bize katkılar sundular" şeklinde konuştu.

Düzenleme kurulu başkanı Hamza Çeştepe kitabın referans kaynağı olacağını böyle kapsamlı çalışmanın ilk olduğunu aktardı.



"Filyos bölgesi yüzyılın önemli projelerinden birisi olacak"

Vali Mustafa Tutulmaz, Filyos Bölgesinin önümüzdeki yüzyılın önemli projelerinden birisi olacağının altını çizdi. Bölgenin su ihtiyacının giderilmesi için bölge belediyeleri de dahil olmak üzere su birliği kurulduğunu ifade eden Vali Tutulmaz, bölgedeki imar kirliliğine sebep olmamak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın imar çalışmasına başladığını ifade etti. Tutulmaz, "Filyos bölgesi önümüzdeki yüzyılın önemli projelerinden birisi olacak. O bölge önemli bölgelerden birisi olacak. Bu günden su ihtiyacının giderilmesi için bölge belediyelerinin dahil olduğu su birliğini kurduk. Bunu daha önce paylaşmıştık. Yine imar kirliliğine sebep olmaması için ileride yeniden çarpık yapılaşma olmaması için çevre ve şehircilik bakanlığıyla yaptığımız görüşmeler sonucunda bölgenin tamamında imar çalışmasına başladılar. Bir taraftan şu anda liman bölgesinde ana bölümü bitti. En kısa sürede Cumhurbaşkanımızın gelişiyle birlikte açılışı yapılacak. Arkasından şu anda TPAO çalışmalarına başladı. O bölgede santralle ilgili çalışmaları sürüyor. Tam netleşmemekle birlikte yatırımcılarımız o bölgeyle ilgilenmeye başladılar. Ülkemiz ve özellikle ilimizin kalkınması anlamında önemli proje. Bu projeye bilimsel destek veren üniversitenin çalıştayının sonuç kitabını sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bundan sonra da Filyos'u olumlu bir şekilde tanıtmaya hep beraber devam edeceğiz. Bunu olumlu bir şekilde tanıtırsak oraya yatırımcıyı çekebilirsek işsizlik problemi, alt yapı problemleri ve bir taraftan da hem ülkemizin hem de Zonguldak'ın ekonomisine katkı sağlayacak. El ele vererek daha iyi konuma getireceğiz" dedi.



Vali Tutulmaz kurumların işbirliğine dikkat çekti

Kitabın tanıtımında konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, kamu kurumları arasındaki işbirliğine dikkat çekti. Vali Mustafa Tutulmaz, "Bir ile kurumların faydasının olabilmesinin temeli işbirliğinden geçer. İlin kalkınması ve daha iyi hale getirilmesi, vatandaşların refahının daha iyi hale getirilmesi için birleşirse sonuçta bundan verim alınır. Zonguldak olarak bunun başarılacak bir kıvamda olduğunu paylaşmak isterim. Genelde işler başladıktan ve belli aşamaya geldikten sonra eğitim camiası meseleyle ilgilenmeye başlar. Burada bu öncelenmiş oldu. Daha Filyos şekillenmeden üniversite bu işin içinde oldu. Biz buraya nasıl bilimsel anlamda destek verebiliriz. Bu projenin ve birkaç projenin biliyorsunuz Filyos limandan başlayarak, endüstri bölgesi, serbest ticaret bölgesi, lojistik merkezi, mevcut OSB'ler, Tarım OSB'ler o bölgenin genel olarak bir çok projesinin bilimsel olarak nasıl şekillenebilir bilimsel çalışma olarak önemsiyoruz. Bundan dolayı da üniversiteyi, çalışan emek veren arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Rektör Mustafa Çufalı, önümüzdeki Ekim ayında geniş kapsamlı Filyos Kongresi düzenleneceğini belirterek diğer çalışmaların da sürdüğünü açıkladı. Toplantı, kitabın tanıtılması ile sona erdi.

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