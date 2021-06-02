Kdz. Ereğli Belediye Meclisi kınadı

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediye Meclisi, deklarasyon yayınlayarak son dönemde Atatürk’e yönelik yapılan saldırıları kınadı.

Kdz. Ereğli Belediyesi Haziran ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında AKM Nikah Salonu’nda yapıldı.

Belediye Meclisi bir deklarasyon yayınlayarak Atatürk’e yapılan saldırıları kınadı. Meclis üyeleri adına açıklamada bulunan Başkan Posbıyık, şu görüşlere yer verdi:

“Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihi ve kurucu şahsiyetine yönelik özellikle son dönemde artan saldırıları üzüntü, öfke ve milli birliğimiz açısından endişeyle takip ediyoruz. Bu kapsamda, 28 Mayıs 2021 Cuma günü Ayasofya Camii’nde düzenlenen, devlet erkânının da bulunduğu bir programda, imam Mustafa Demirkan’ın, Mustafa Kemal Atatürk’ü kast ederek kullandığı ifadeleri şiddetle kınıyoruz. Bu zihniyete ve onun savunucularına şunu hatırlatmak isteriz: Ayasofya’nın bulunduğu İstanbul’u 6 Ekim 1923’te düşman işgalinden kurtaran da, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kuran da Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’tür. Tarihimizde, İstanbul işgal altındayken, milli mücadeleyi başlatan Mustafa Kemal ve arkadaşlarına “katli vaciptir” diye fetva veren işbirlikçi Dürrizade’ler çıkmışsa da bu zihniyetin karşısında duran, “Her kim ki Mustafa Kemal ve Kuvayi Milliye aleyhine fetva verip, düşmanlık yapar bilin ki, onların damarlarında kâfir kanı akar” diyen Sütçü İmam’lar vardır. Atatürk’e yönelik bu saldırıları gerçekleştirerek kendi tarihlerine ihanet edenler, ulusal değerlerimizi hedef almaktadır. Bu mesnetsiz saldırılardan en büyük zararı inancımız görmektedir. Kdz. Ereğli Belediye Meclis Üyeleri olarak, Atatürk’e yönelik bu saldırıları bir kez daha kınıyor, ortak tarihimize ve değerlerimize karşı ihanet içinde olan bu zihniyetin temsilcilerine karşı hukuki olarak gerekenin yapılmasını talep ediyoruz.”

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