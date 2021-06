Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’dan aşı çağrısı “En hızlı şekilde aşı olmamız lazım bundan başka kurtuluş yok” “50 yaş ve üzeri kesimde aşı hakkı olup gelmeyen yüzde 25 kesim var” “Zonguldak’ta 272 bin doz aşı yani 160 bin kişi aşı oldu”

Ali Koç her şeyi anlattı!

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz aşı konusunda açıklamalarda bulundu. Vali Tutulmaz, 50 yaş ve üzerinde aşı hakkı olup gelmeyen yüzde 25’lik bir kesim var. Herkesin aşı olması lazım bundan başka kurtuluşumuz yok” dedi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, korona virüs salgınından korunmak vatandaşlara çağrıda bulundu. Aşı kontenjanında yüzde 50 boş olduğunu söyleyen Tutulmaz, vatandaşları aşı olmaya davet etti. Aşı olduğunu fakat kimsenin gelmediğinin altını çizen Tutulmaz, "Şu anda bizim aşı kontenjanımızın yüzde 50'sini dolduramıyoruz. Şu anda çarkımız boş dönüyor. Vatandaşlarımızı buradan uyarıyorum. Randevularını alsınlar biran evvel aşılarını yaptırsınlar. Biz bunu ne kadar arttırabilirsek normalleşmemiz o kadar hızlı o olur. Şu an itibariyle 50 yaş üzerinin gelmesi lazım. İlimizde aşı hakkı olup gelmeyen yüzde 25 bir kesim var. Bu kendi yararlarına biz kimseyi zorlayamayız ama normalleşmemiz için aşımız var bekliyor ama kişiler gelmiyor. Aşı yaşı şu an 50’ye düştü bu sayıyı biraz daha arttıracaktır ama 55 ve üzerinden hala gelmeyen yüzde 25’lik bir grubumuz var. Herkesi aşı olmaya davet ediyoruz” dedi.



"Zonguldak’ta 160 bin aşı vuruldu”

Son verilere göre Zonguldak’ta aşı rakamlarının 160 bin dolaylarında olduğunu ifade eden Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Son verilere göre 272 bin bin doz kullanıldı. Bununda karşılığı 1 ve 2 olarak baktığımızda 160 bin dolayında en az 1 doz aşı ve bir kısmı da 2’yi vurulmuş oldu” dedi.



"İlçelerde dahil tüm hastanelerde aşılar açıldı”

Daha önce merkezde Ereğli ilçe hastanelerinde aşıların yapıldığını dün itibariyle tüm hastanelerde aşıların başladığını ifade eden Tutulmaz, “Dünden itibaren ilçeler dahil bütün hastanelerde aşı vurulma tekrar açıldı. Önce sadece Biontech merkez ve Ereğli’de yapılıyordu şimdi bütün her yerde başladı. Aşı en hızlı şekilde olmamız lazım. Başka kurtuluş yok” dedi.

