Yağışlı hava giysi pazarındaki satışları etkiledi

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Zonguldak’ta her çarşamba günü Soğuksu semtine kurulan giysi pazarı sağanak yağış nedeniyle ilgili görmedi

Zonguldak’ta her Çarşamba günü Soğuksu semtinde kurulan giysi pazarı sağanak yağış nedeniyle ilgi görmedi. Fiyatların uygun olmasına rağmen vatandaşlar yağış hava nedeniyle pazarı tercih etmedi. Esnaflar pazarın ilgi görmemesi nedeniyle memnun olmadı. Öte yandan bazı esnaflar ise yağışlı hava nedeniyle tezgahlarını açmadı.

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