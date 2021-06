Kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı; karı- kocanın yaralandığı kaza kamerada

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırımı aşıp, iş yerine daldı. Karıkocanın yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi'nde meydana geldi. Cumhur Has yönetimindeki 67 EP 563 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarpıp, medikal firmasına daldı. Kazada, camdan içeri giren otomobilin sürücüsü Cumhur Has ile eşi Nurhayat Has, yaralandı. İş yeri sahibi ve çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan yaralılara ihbarla gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İş yeri sahibi Engin Çiloğlu, bir anda patlama sesiyle aracın içeri girdiğini söyledi. Şoka girdiğini ifade eden Çiloğlu, "Sürücü kalp krizi geçiriyor gibi geldi. Çok hızlı da değildi. Pedala ayağı sıkışmış olabilir belki. Hemen 112 Acil Servisi aradık. İnşallah bir şey olmamıştır. Can daha önemli. Çok geçmiş olsun" dedi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobil çekiciyle iş yerinden çıkarılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Aytaç ÖZTÜRK

