Direksiyonda kalp krizi geçirip medikale giren sürücü yaşam mücadelesini kaybetti

Zonguldak’ta direksiyon başında kalp krizi geçirerek direksiyon hakimiyetini kaybederek sürücü medikal dükkanına girdi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü kalp krizi geçiren Cumhur Has idaresindeki 67 EP 563 araç kontrolden çıkınca medikal dükkanının içerisine girdi. Kazada sürücü Cumhur H. ile yanında yolculuk yapan Nurhayat H. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler direksiyon başında kalp krizi geçiren Cumhur Has, ve Nurhayat H.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan araç sürücüsü Cumhur H., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamazken Nurhayat H.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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