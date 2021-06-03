İŞKUR’dan üyelere bilgilendirme toplantısı

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından işverenlerin mevzuat ve teşvikler hakkında Zonguldak İK Platformu üyelerine bilgilendirme toplantısı verildi.

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından işverenlerin mevzuat ve teşvikler hakkında güncel olarak bilgilendirilmesi ve Kurumla temasın anlık olarak sağlanabilmesi için 2020 yılında oluşturulan Zonguldak İK Platformu üyelerine Zoom üzerinden çevrimiçi toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda İŞKUR tarafından uygulanan program ve destekler hakkında detaylı bilgi verildi.

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