Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliklerle kutlandı

Zonguldak’ta Hayat Boyu Öğrenme haftası etkinlerle kutlandı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası nedeniyle Zonguldak Fatih Halk Eğitim Merkezi'nde program düzenlendi. Programa; Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Fatih Halk Eğitim Merkezi (FHEM) Müdürü Türkan Tuygar, Eğitim BirSen Şube Başkanı Kamuran Aşkar ve kursiyerler katıldı.

Programın sunulmasının ardından FHEM Müdürü Türkan Tuygar, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını yaptı. Tuygar; "Bakanlığımızın yaptığı düzenleme ile bu haftayı hayat boyu öğrenme haftası olarak kutluyoruz. Bu hafta, eğitimin tanıtımı ve yaygınlaştırılması açısından büyük önem taşıyor. Tüm paydaşlarımızla çalışmaya devam ediyoruz. Öğrenmeyi hayatın en büyük olgusu olarak gören tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Ardından, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun kürsüye geldi. Tosun; "Hepinizi saygı ve sevgi ile kutluyor, Hayat Boyu Öğrenme Haftanızı kutluyorum. Merkez Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzce yıl sonu etkinliklerimizin bir kısmını bugün sergileyeceğiz. Herkes için eğitim sloganı tüm hızıyla mahalle, sokak ve bölgelerimizde devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

Tosun, kent ile ilgili yeni müjdeyi de paylaşarak; "Yeni Halk Eğitim Merkezi için gerekli onay verildi. İlimize yeni bir halk eğitim merkezini kazandıracağız." diye konuştu.

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