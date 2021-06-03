Tekin, "Yatırım yapacak ve istihdam sağlayacak herkese kapımız sonuna kadar açıktır"

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve Belediye Meclis üyeleri; Alaplı Organize Sanayi Bölgesinde üretime başlayan ve 80 kişiye istihdam sağlayan bir fabrikayı ziyaret etti.

Alaplı OSB’de üretime başlayan fabrikayı Belediye meclis üyeleri ile birlikte ziyaret eden Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Eren ile birlikte fabrikayı gezerek bilgiler aldı. Tekin, "Öncelikle işyeri sahipleri Serkan Eren ve Habibe Eren kardeşlere İlçemizde istihdamı arttıkları için çok teşekkür ediyorum. İlçemizde üreten ve istihdamı arttırıcı faaliyetlerde bulunan yada bulunacak olan yatırımcılarımıza Belediye olarak kapımız sonuna kadar açıktır. Amacımız işsiz olan kardeşlerimizin birer iş sahibi olmaları, meslek edinmeleri ve dolayısıyla elde edecekleri gelirle aile bütçelerine destek olmalarını sağlamak ve işsizliğin azalmasıdır. Fabrikada 80 kişi istihdam ediliyor. İnşallah bu bölgede yeni yatırımlarla birlikte insanlarımız işsiz kalmayacak. Alaplı OSB’nin kurulum aşamasında 9 yıl Alaplı Ticaret ve Sanayi Odasında yönetim kurulu üyeliği yaptım. Alaplı OSB’nin kurulumunda ve bu günlere gelişinde kimlerin emeği varsa hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki Alaplı OSB’de sektör çeşitliliği arttıkça hem ülkemiz hem de Alaplı’mız kazanacak. Hemşerilerimize istihdam kapısı açan fabrikalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.