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Zonguldak'ta araç su kanalına uçtu: 1 yaralı

İHA

Zonguldak'ta araç su kanalına uçtu: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde su kanalına düşen araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, AlaplıEreğli yolu üzerinde Tersaneler bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaplı ilçesinden Ereğli'ye seyir halinde olan Umut Ö. (33) idaresindeki 41 RL 328 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Su kanalına uçan otomobil kullanılamaz hale geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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