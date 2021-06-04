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Koyun projesi köye dönüşü başlattı 6 ihtiyaç sahibi aile koyun projesi ile köyüne döndü

İHA

Koyun projesi köye dönüşü başlattı 6 ihtiyaç sahibi aile koyun projesi ile köyüne döndü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bölgenin en fazla küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yapıldığı Hasbeyler köyünde 6 ihtiyaç sahibi aile koyun projesi ile köyüne geri döndü.
Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Hasbeyler Köyü Muhtarı Hasan Duman’ın girişimleri ile işsiz kalan ihtiyaç sahibi 6 aile koyun projesi ile köylerine geri döndü. Proje kapsamında ihtiyaç sahibi her aileye 15 koyun ve bir koç verildi. Hasbeyler köyüne halen 4 aile koyun ve keçi olmak üzere toplamda 2 bine yakın küçükbaş hayvana bakıyor.
Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu’nun destekleri ile gerçekleşen proje hakkında bilgi veren Hasbeyler Köyü Muhtarı Hasan Duman, emeği geçen herkese teşekkür etti. Duman yaptığı açıklamada, “Hasbeyler Köyü Muhtarlığı için proje hazırlamıştık, uzun zamandır çalışıyoruz. Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu’nun destekleri ve teşvikleri ile şartlara uyan köyümüzden 6 arkadaşa koyun projesi hazırlamıştık. Hazırlıklarımızı tamamladık. Kaymakamlık, İlçe Tarım Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Hasbeyler Köyü Muhtarlığı ortak bir proje hazırlandı. Bugün koyunları seçmeye geldik. Hayvanlarımızı seçtik, kamyonlara yükleyerek götüreceğiz. Köyümüzün, bölgemizin ve Türkiye’nin üretim ile kalkınacağını tüketim toplum olmaktan çıkmamız gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden köyde hayvancılığı, tarımı ve üretimi muhtarlık olarak destekliyoruz. Kdz. Ereğli ve bölgesinde en büyük sürü bizim köyümüzde, bunun yanında yeni üretici arkadaşları kazandırarak bu sayıyı daha da fazlalaştırdık. Belki de arkamızda bırakacağımız, yaptığımız projelerden en iyisi olduğunu düşünüyorum. Köylümüze, bölgemize hayırlı uğurlu olsun. Bu bağlamda bize üretim açısından her türlü desteği esirgemeyen Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu’na, Kdz. Ereğli İlçe Tarım Müdürü Osman Günaydın’a, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürümüze çok teşekkür ediyorum” dedi.
Muhtar Duman hayata geçen proje ile hem ihtiyaç sahibi ailelere geçimlerini sağlayacak bir proje sunmayı, hem de üreterek kalkınmanın örneğini sergilemek olduğunu ifade etti. Duman ayrıca kısa süre içerisinde bölgede en fazla sürüye sahip köy olmak ve küçükbaş hayvancılığın merkezi haline gelmek istediklerini söyledi.
Projeye katılan köy sakinlerinden Erol Altay, Mehmet Gültekin, Emrah Yazgan, Erdal Ergenekon, Ömer Duman ile Ayhan Duman projede emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

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