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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaycuma'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kutlandı

İHA

Çaycuma'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kutlandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlerle kutlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilen ve ilki bu yıl 17 Haziran tarihleri arasından kutlanan 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' nedeniyle Çaycuma Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu program düzenledi. Programa; İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Gökhan İncircioğlu, Müdür Yardımcıları Ramazan Kavas, Serpil Yıldırım ile kurum personeli İsmail Karaöz, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.

Kurum Müdürü Gökhan İncircioğlu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında, "İlki bu yıl düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yaşadığımız pandemi sebebiyle sergimizi şimdilik bu şekilde gerçekleştirdik ama nasip olursa geniş kapsamlı bir şekilde ve hatta konser ile tekrar taçlandırmayı düşünüyoruz. Çaycuma'da bu zamana kadar olan kursların değişik alanlarda açılması için uğraş veriyoruz. İmkanlarımızı seferber ederek ilçemiz merkezinde, belde ve köylerinde vatandaşlarımızı kurslarla buluşturuyoruz. Halk Eğitimi Merkezi faaliyetlerinin sadece dikiş nakıştan ibaret olmadığını 3645 kurs dalından çeşitli dallarda kursları açtığımızı bir kez daha belirtmek isterim. Bizlerle sizleri farklı dallardaki kurslarımızla her zaman buluşturmaya devam edeceğiz. Müdürümüz İsmail Baş'a, usta öğreticilerimize ve yaptığınız muhteşem ürünler için siz kursiyerlerimize çok teşekkür ederim. Vekilimiz Ahmet Çolakoğlu'nun yoğunluğu sebebiyle aramıza katılamadı fakat sizlere selamlarını iletti. Bizde bu kurslarda bizlerden desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen Vekilimiz Ahmet Çolakoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu münasebetle Hayat Boyu Öğrenme Haftasınız kutlu olsun" dedi.

Ardından, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş yapılan çalışmaları ve kursiyerlerin kurs kapsamında yapmış oldukları ürünleri inceleyerek, Hayat Boyu Öğrenme Haftasını kutladı. Baş, " Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sayesinde Zonguldak bazında Hayat Boyu Öğrenmenin merkezindeyiz şuan. Bu anlamda Zonguldak'ı en güzel şekilde temsil eden bir ilçe olduğumuz için gurur duyuyorum. Başta Halk Eğitim Müdürümüze, müdür yardımcılarımıza, siz değerli kursiyerlerimize kısacası bütün ekibimize katkılarınızdan, ilginizden ve desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum.
Çaycuma'da Kağıt Rölyef çalışmasına ilk kez şahit oldum açıkçası çok etkileyici. Demek ki ortada çok güzel sinerji, fedakarlık ve emek var. Aynı zamanda bu kursların siz değerli kursiyerlerimizin sosyalleşmesine, üretime katkı sağlamanıza ve bir sanat, bir uğraş, bir hobi öğrenmenize de çok büyük katkıları olmuş. İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak Çaycumamızda böyle çalışmaların olmasından gerçekten gurur duydum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çaycumamız da el sanatları üzerinde çok farklı yetenekler ortaya çıkıyor. Halk Eğitim Müdürlüğümüzün desteği ve hocalarımızın katkısı ile çok farklı kursları inşallah hep birlikte açarız.
Vekilimiz Ahmet Çolakoğlu'nun destekleri bizlere güç veriyor , İl Milli Eğitim Müdürümüz Ali Tosun’ un ve İŞKUR İl Müdürlüğümüzün Çaycuma'ya çok güzel destekleri var. Bu desteklerle beraber ortak paydamız olan Çaycuma'yı yücelttiğiniz için hepinize teşekkür ederim " ifadelerine yer verdi.
Bölgenin en aktif kurumlarından biri olan Çaycuma Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından Ebru, Çinicilik, Kağıt Rölyef ve Ahatlı köyünde İç Giyim Konfeksiyon kursların kurs sonu sergisi yapıldı.

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