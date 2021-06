Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz Ereğli'sinde de benzer bir müjde olabilir" "Artık Zonguldak müjdelerin merkezi oldu" Uzun Mehmet Camii'nde ilk cuma namazı kılındı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını gerçekleştirdi

Ali Koç her şeyi anlattı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zonguldak'tan biliyorsunuz bir müjde vereceğiz. Karadeniz Ereğlisi'nde de benzeri bir müjde olabilir ve bugün inşallah biraz sonra o müjdeyi de vereceğiz. Artık Zonguldak müjdelerin merkezi oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını gerçekleştirdi. Uzun Mehmet Camiinde kılınan ilk cuma namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, "Cumanız mübarek olsun. Biraz önce cuma namazını eda ettiğimiz Uzun Mehmet Camii'nin, Zonguldak, ülkemiz ve alemi İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yeri ile mimarisi ile çevre düzenlemesi ile şehrimize yakışır eser olan bu güzel camiyi inşa eden Hasan Gürsoy ve ekibine teşekkür ediyorum. Mimarından işçisine kadar herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbimiz, 'Allah'ın meclislerine ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazını dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başka kimseden korkmayan imar eder' buyuruyor. Uzun Mehmet Camii'nde günde 5 vakit okunacak ezanların, kılınacak namazların Allah katında kabul olmasını diliyorum. Kazandırdığımız her bir caminin ülkemiz ve milletimizin geleceği için vatan topraklarına dikilen manevi muhafız olduğuna inanıyorum. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması önemli ve anlamlıdır. Çamlıca'da inşa ettiğimiz camimiz çağımızın mührü olarak nesiller boyunca milletimizi gururlandıracaktır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içindeki Millet Camii ile Ulus'ta ibadete açılan cami de abide eserlerdir. Taksim Cami de medeniyetimizin mührü olarak şehrimize hizmet verecektir. Bugün burada Uzun Mehmet Camii'ni de aynı duygularla hizmete açıyoruz. Yaklaşık 12 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen, park ve yeşil alanlarıyla 34 bin metrekare alana yayılan, kapalı alanda 6 bin, açık alanda 7 bin 500 kişilik namaz kılma kapasitesine sahip Uzun Mehmet Camii'nin yüksekliği 71 metreyi bulan minaresi, hatları ile özel bir eser olan caminin mihrap cephesindeki 'Ya Allah' hattı şehre ve adına yakışır şekilde kömürle yazılmıştır. Uzun Mehmet kim, kömürü bulan. Onun için buranın adını Uzun Mehmet koyduk. Biz bir yere isim veriyorsak onun bir anlamı var" dedi.

Cumhuriyet döneminde il yapılan Zonguldak'ın emeğin ve üretimin şehri olarak milletin gönlünde mümtaz yerini aldığını belirten Erdoğan, "Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin asırlardır bükülemeyen bileğinin her mücadeleden zaferle çıkmasının gerisinde birliği, beraberliği vardır. Malazgirt zaferinden 15 Temmuza kadar geçen 1000 yıla yakın süreçte çağlar değişse de kullanılan araçların kirliliği hiç değişmiyor. Ezanlardan rahatsızlık duyanlar, rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımıza tahammül edemeyenler, milletimizin birliğine saldırmaya başladılar. Bunun için cem olduğumuz, yani kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz yerler olan camilerimizi dahi hedef almaktan çekinmiyorlar. Cami, cem olunan yerdir. FETÖ'den PKK'ya kadar Türkiye düşmanlarının kullandığı ne kadar terör örgütü varsa önce camilerimize, milletimizin dinine, diyanetine, inancına saldırmıştır. Dini kurumlarımıza saldıran bu nasipsizler her zaman bu süreci devam ettirdiler. Aynı yolu takip edenlerin ülkemize operasyon çekmeye çalıştıklarını görüyoruz. Sapkın akımlar üzerinden yıkımlara boğanlar aynı oyunu Türkiye üzerinden oynamak için çok uğraştılar. Milletimiz bu fitnelere geçit vermemiş, hepsini bünyesinden söküp atmıştır. Bunun için camilerimize, kıldığımız namazların ifade ettiği kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkmalıyız.

İstiklalimize göz dikenleri nasıl pişman ettiysek aşımıza, işimize, ekmeğimize, huzurumuza kastedenleri de aynı şekilde hüsrana uğratmak boynumuzun borcudur. 2023'e hazır mıyız, 2053'e hazır mıyız, 2071'e hazır mıyız bir olacak mıyız, kardeş olacak mıyız, beraber olacak mıyız? Camilerimiz 1000 yıldır olduğu gibi bu mücadelemizin kaleleri olarak milletimizin hizmetinde olmayı sürdürecektir. Ben Zonguldaklıya inanıyorum, ben Devrek'liye inanıyorum. Karadeniz Ereğlisi'nde de benzeri bir müjde olabilir ve bugün inşallah Zonguldak'tan biliyorsunuz bir müjde vereceğiz. Biraz sonra o müjdeyi de vereceğiz. Artık Zonguldak müjdelerin merkezi oldu" dedi.

