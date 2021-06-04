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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık Zonguldak müjdenin merkezi oldu

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık Zonguldak müjdenin merkezi oldu


Gürkay GÜNDOĞANMurat KÜÇÜKSinan KABATEPEAyhan ACARAytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Karadeniz Ereğlisi'nde de benzeri bir müjde olabilir. Bugün inşallah Zonguldak'tan bir müjde vereceğiz. Biraz sonra o müjdeyi de vereceğiz. Bunu açıklamıştım. Artık Zonguldak müjdelerin merkezi oldu" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, inşaatı 1,5 yılda tamamlanan 6 bin kişilik kapasitesiyle kentin en büyük camisi Uzun Mehmet Camii'nin açılışı için helikopterle Zonguldak´a geldi. Cuma namazını da Uzun Mehmet Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından caminin resmi açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, caminin Zonguldak, Türkiye ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dilediğini söyledi. Caminin taş kömürüyle bilinen Zonguldak'a ayrı bir güzellik kattığını ifade eden Erdoğan, "Caminin inşasında emeği geçen, mimarından işçisine kadar herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbimiz Tevbe suresinde mealen 'Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imal eder' diye buyuruyor. Uzun Mehmet Camii'nde, günde 5 vakit okunacak ezanların, kılınacak namazların, edilecek duaların Allah katında kabul olmasını diliyorum. Şehirlerimize kazandırdığımız her bir caminin ülkemiz ve milletimizin geleceği için vatan toprağına dikilen birer manevi muhafız olduğunu düşünüyorum. Ne diyor Ziya Gökalp, 'Minareler süngü, kubbeler mihver, camiler kışlamız, müminler asker. Bu ilahi ordu dinimi bekler. Allah-u ekber, Allah-u ekber'" dedi.
'BU TOPRAKLARI KANIMIZI DÖKEREK İNŞA ETTİK'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılmasının öneminden bahsettiği konuşmasında, şunları söyledi:
"Biz bu toprakları kanımızı dökerek, üzerine inşa etiğimiz istiklalimizin camilerimizden eksik etmeyen semalarında bayrağımızı dalgalandırarak vatanımız kıldık. Fetih mirası olan Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması bu bakımdan önemli ve anlamlıdır. İstanbul Büyük Çamlıca'da boğazı selamlayan bir abide olarak inşa ettiğimiz cami çağımızı nesiller boyunca gururlandıracaktır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi´nde Millet Camii ile Ulus'ta Melik Sultan Camii de Ankara'da abide camilerdir. Geçtiğimiz hafta Taksim'de açılışını yaptığımız cami de İstanbul'un bu tarihi bölgesinde medeniyetimizin mührü olarak şehrimize hizmet verecektir. İşte burada Uzun Mehmet Camii'ni de aynı duygularla hizmete açıyoruz. 12 bin metrekare alan içinde inşa edilen 34 bin metrekare alana yayılan bu eser kapalı alanında 6 bin, açık alanında 7 bin 500 kişilik namaz kılma kapasitesine sahiptir. Yüksekliği 71 metreyi bulan minareleri, 22 kubbesi, hatları, çinileri her bir santimi özenle işlenmiş iç ve dış yapısıyla özel bir eser olan bu caminin, mihrap cephesindeki 'Ya Allah' hattı da şehre ve adına yakışır şekilde kömürle yazılmıştır."
'SALDIRMAYA BAŞLADILAR'
Ezanlardan rahatsızlık duyanların, rengini şehitlerin kanından alan bayrağa tahammül edemeyenlerin saldırıya başladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Malazgirt Zaferi'nden 15 Temmuz'a kadar geçen bin yıllık süreçte, çağlar değişse de milletimize karşı duyulan husumetin derinliği ve kullanılan araçların kirliliği hiç değişmiyor. Şehadetleri dinin temeli olan ezanlarda rahatsızlık duyanlar, rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımıza tahammül edemeyenler, binlerce yıllık devlet geleneğimizle başa çıkmayanlar, milletimizin birliğine ve beraberliğine saldırmaya başladılar. Bunun için kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz camileri hedef almaktan çekinmiyorlar. Cami cem olunan yerdir. Müminler burada cem olurlar, burada bir olurlar burada kardeş olurlar, burada beraber olurlar. Bizim bu birliğimizi bozamayacaklar. FETÖ'den PKK'ya kadar Türkiye düşmanlarının kullandığı ne kadar terör örgütü varsa önce camilerimize, milletimizin dinine, diyanetine saldırmıştır. Ne zaman hangi fırsatı bulsalar maalesef dini kurumlarımıza Allah'ın ayetlerine saldıran bu nasipsizler her zaman bu süreci devam ettirdiler. Aynı yolu takip eden kimi çevrelerin yine camilerimiz ve milletimizin inancı üzerinden ülkemize operasyon çekmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bölgemizdeki pek çok ülkeyi icat ettikleri, besleyip büyüttükleri sapkın akımlar üzerinden kan ve gözyaşına boğanlar aynı oyunu Türkiye üzerinden oynamak için de çok uğraştılar. Dualarından dini devleti ve mülkü milleti eksik etmeyen milletimiz hamdolsun bu fitnelerin hiçbirine geçit vermemiş hepsini de bünyesinden söküp atmıştır. Bunun için camilerimize, orada okunan ezanın ruhundaki çağrıya kıraat ettiğimiz Kuran'ı Kerim'in bize gösterdiği istikamete kıldığımız namazların bize gösterdiği kardeşliğe sahip çıkmalıyız. İstiklal Marşı'nda ne diyor? 'Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli'" dedi. 
KARADENİZ EREĞLİ'DE BİR MÜJDE OLABİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Allah'ın rızası dışında hiçbir ölçü tanımadan tüm millet için en iyisini ve en doğrusunu isteyerek sıkı sıkıya sarılma zamanı olduğunu ifade ederek, "İstiklalimize göz dikenleri nasıl pişman ettiysek, aşımıza, işimize, ekmeğimize, huzurumuza kastedenleri de hüsrana uğratmak boynumuzun borcudur. Camilerimiz bin yıldır olduğu gibi bugün de bu mücadelenin manevi kaleleri en güçlü dayanışma merkezleri olarak milletimizin hizmetinde olmaya devam edecektir. Türkiye'nin gücü ve sorumluluğu sadece kendi sınırlarında olmayan maziden atiye kurduğu köprüyü tahkim ederek hedeflerimize doğru yürümeye devam edecektir. Ben Zonguldaklıya inanıyorum, ben Devrekliye inanıyorum. Karadeniz Ereğlisi'nde de benzeri bir müjde olabilir. Bugün inşallah Zonguldak'tan bir müjde vereceğiz. Biraz sonra o müjdeyi de vereceğiz. Bunu açıklamıştım. Artık Zonguldak müjdelerin merkezi oldu." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, benzer caminin Ereğli ilçesine de yapılması için çalışmaların devam ettiğini ve bunun müjdesini de yakın zamanda verebileceklerini ifade etti.DHA-Politika Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN-Murat KÜÇÜK
2021-06-04 17:15:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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