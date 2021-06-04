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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli, yabancı ayrımına gitmeden, Türk ekonomisine güvenen herkese biz de sahip çıkıyoruz" "Ekonomimize güç katan her müteşebbisin başımızın üstünde yeri vardır"

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli, yabancı ayrımına gitmeden, Türk ekonomisine güvenen herkese biz de sahip çıkıyoruz" "Ekonomimize güç katan her müteşebbisin başımızın üstünde yeri vardır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerli, yabancı ayrımına gitmeden, ötekileştirmeden Türk ekonomisine güvenen herkese biz de sahip çıkıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ta MFA Kocayusuf Maske Fabrikası'nın açılış törenine katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada,
emeğin başkenti Zonguldak'ta açılışlarla, müjdelerle dolu müstesna bir gün geçirdiklerinin altını çizerek, "Cuma namazından sonra camimizi hizmete açtık. Şehrin sembollerinden biri olduğuna inandığım Uzun Mehmet Camii şehre çok yakıştı. Aynı anda 7 bin 500 kişinin ibadet edebileceği muhteşem eserin şehrimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi de şehrimizin gelişen sanayisini temsil eden bir eseri Zonguldak'a kazandırmanın onurunu yaşıyoruz. Üretim tesisinde çalışan ve çalışacak olan kardeşlerimize başarılar diliyorum. Fabrikamızın istihdamla beraber şehrimizin ihracatının gelişmesinde de katkıları olacağına inanıyorum. Bu başarı grafiğinde araştırma geliştirme faaliyetlerinin, yenilikçi yaklaşımlarının çok payı var" dedi.
Erdoğan, "Zonguldak'ın en fazla ihracat yapan şirketi oldu. Sadece teknolojik altyapısı değil mimarisiyle de örnek bir eser. Çatısındaki güneş panelleriyle çevre dostu bir üretim yapması da takdire şayandır. Türk sanayicisi, ekonomimizin tökezlemesini umanlara inat çalışmaya, üretmeye devam ediyor. Önce yatırım diyorum, istihdam diyorum, üretim diyorum, son olarak da ihracat diyorum. MFA 4'ünü de yapıyor. Türkiye'nin üretim kapasitesi günden güne güçleniyor. Biz de her sektör için yatırımcımızın yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Üreten, ihraç eden, özellikle insanımıza iş ve aş imkanı sunan, ekonomimize güç katan her müteşebbisin başımızın üstünde yeri vardır. 70 milyon liralık yatırımla yeni filtre fabrikasının da en kısa sürede faaliyete geçmesini temenni ediyorum. Korona virüs salgını sürecinde çalışmalarından doları Zonguldak ve ülkem adına teşekkür ediyorum. Bakanlıklarımızı da destek olduğu için teşekkür ediyorum. Türk sanayicisi, ekonomimizin tökezlemesini umanlara inat çalışmaya, üretmeye, insanımız için istihdam oluşturmaya devam ediyor. 84 milyonun derdine derman olmayı kendimize görev biliyoruz. Salgın sürecinde, şimdiye kadar 661 milyar liralık deste ve yardımda bulunduk. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi maske savaşına tutuştuğu, solunum cihazı kıtlığının çekildiği, yaşlı bakım evlerinin adeta morga dönüştüğü bir dönemde biz birinci sınıf sağlık hizmetini ücretsiz sunduk" dedi.
Erdoğan, sanayi sektöründe 2021'in ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre 338 bin kayıtlı istihdam artışı olmasının, büyümenin, sağlıklı ve istihdam dostu olduğunun işareti olduğunu belirterek, "Salgının en yoğun yaşandığı dünyada çarkların adeta durma noktasına geldiği dönemlerde bile Türk ekonomisi kontak kapatmadı. 2020'de Türkiye 1.8'lik oranla Çin'in ardından G20 içerisinde en yüksek büyümeyi kaydeden ülke oldu. Salgının başında 14 maske üreticisi varken bu sayı 424'e yükseldi. Üretici sayısındaki bu artış 100 kat artış gösterdi. Dünyadan büyük talep gören malzemeler için koruyucu test merkezini hizmete açtık. Türk ekonomisi salgın döneminde kontak kapatmadı. İhracat ve büyüme rakamlarında bunun karşılığını aldık. G20'de sanayi üretimi en çok artan ülkeker arasında yer aldık. Yüzde 7 gibi büyüme oranına ulaştık. Ülkemizin üretim üsleri olan OSB'lerde de pozitif gelişmeler yaşanıyor. 2021'in ilk 5 ayında elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine oranla artış gösterdi" dedi.
Kuraklığın oluştuğu bölgelerde hasar tespit çalışmalarının sonuçlarına göre çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarını ertelediklerini kaydeden Erdoğan, "Kuraklık Sigortası'nda TARSİM devlet desteğini önümüzdeki yıla özel yüzde 70'e, hasar ödeme oranını yüzde 80'e çıkarıyoruz. Kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerimize verim kayıplarına göre dekara 100 liraya kadar doğrudan ödeme yapacağız" dedi.
Sanatçılara da müjde veren Erdoğan, "31 bin sanatçıya 250 milyon liraya ulaşan destek vereceğiz. Sancılı dönem yaşayan tiyatro sektörüne de 25 milyon lira tutarında turne desteği sağlayacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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