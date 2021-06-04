Kavaklık İlkokulu’na Yeşil Bayrak ödülü

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın (TÜRÇEV) bilinçli nesiller ve çevre bilincini geliştirmek amacıyla Türkiye genelindeki ilköğretim okullarıyla yürüttüğü Eko Okullar Programı kapsamında Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bulunan Kavaklık İlkokulu “Yeşil Bayrak” ödülünü almaya hak kazandı.

20202021 EğitimÖğretim Yılı Yeşil Bayrak Ödülü Sonuçları Belli Oldu. Dünya üzerinde 67 ülkede EkoOkullar Programı kapsamında 52 bin 700'den fazla okula, 19 milyondan fazla öğrenciye ve 2 milyon öğretmene ulaşıldı.

Çevre bilinci ve sorumluluğu olan proje, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) koordinasyonunda, TÜRÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) tarafından yürütülüyor. Projede öğrenciler, hem çevresel konularda bilgi edinirler hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alıyor. EkoOkullar program dâhilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimleriyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü veriliyor. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgelemektedir. Ödülün geçerlilik süresi 2 yıl olup, bu sebeple ödülün her iki yılda bir yenilenmesi gerektiği ifade edildi. 20202021 eğitimöğretim yılında 43 ilden okullar Yeşil Bayrak başvurusunda bulunarak, yapılan incelemeler sonucunda 421 okul arasında Kdz.Ereğli Kavaklık İlkokulu da Yeşil Bayrak almaya hak kazandı. Kavaklık İlkokulu başvurusunun üçüncü senesinde yeşil bayrak sahibi olma kriterlerini sağladığı ifade edildi.

Yeşil Bayrak ödülü almaya hak kazanan Kavaklık İlkokulu’ndan yapılan açıklamada, “Kdz. Ereğli Kavaklık İlkokulu olarak Eko okul olma yolunda tüm çalışmalarımızı titizlikle yerine getirdik ve Yeşil Bayrak Ödülünü almaya hak kazandık. Programı uygulamada katkısı olan tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz." Denildi.

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