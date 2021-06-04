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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Filyos Limanı açılışında konuştu “Filyos Limanı Batı Karadeniz bölgemizin kalkınmasına da ivme kazandıracaktır” "Filyos Limanı lojistik olarak önemli bir üs olacak"

İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Filyos Limanı açılışında konuştu “Filyos Limanı Batı Karadeniz bölgemizin kalkınmasına da ivme kazandıracaktır” "Filyos Limanı lojistik olarak önemli bir üs olacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Filyos Limanımız, önemli bir lojistik üs olarak, Karabük, Zonguldak ve Bartın ile birlikte Batı Karadeniz bölgemizin kalkınmasına da ivme kazandıracaktır” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Filyos Limanı açılış töreninde konuştu. Bakan Karaismailoğlu, 2021 yılının OcakMayıs döneminde; denizyolu ile gerçekleştirilen dış ticaret taşımalarını bir önceki döneme göre, yüzde 14,3 arttırdıklarını ifade ederek, “Dünyanın en önemli ticaret yollarının kavşak noktasında bulunan ülkemiz, bize tarihi fırsatlar sunduğu gibi çok ciddi sorumluluklar da yüklüyor. Bu sorumluluğun bilinciyle önümüzdeki fırsatları aşa, işe, üretime ve ülkemiz adına kazanca dönüştürmek üzere son derece kapsamlı bir Lojistik Master Planı geliştirdik. Bu plan doğrultusunda, ulaşımın her modunda tamamladığımız tüm projelerimiz, ülkemizi, dünyanın ticari koridorlarının ‘oyun kurucu ülkesi’ konumuna getirme gayesi taşıyor. Avrasya’nın ticaret gölü olacak Karadeniz’in artan ticari trafiğini ve buradan ülkemize sağlanacak kazançları öngören vizyonumuzla, liman yatırımlarına hız vererek projelerimizi birer birer tamamlıyoruz. Dünya ticaretinin yüzde 90’ı denizyolu ile gerçekleşirken, lojistik süper güç olma yolunda ilerleyen ülkemizin bu konuda iddialı projeler ortaya koyması kaçınılmazdır. Bu nedenle aynı anda pek çok liman inşa ve genişletme projesini eş zamanlı olarak yürütüyoruz. Son 19 yıl ulaştırma ve haberleşmede Türkiye’nin çağ atladığı bir döneme işaret etmektedir. Hükümetlerimiz döneminde kıyılarımızdaki liman sayısını 37’den 84’e çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2021 yılının OcakMayıs döneminde; denizyolu ile gerçekleştirilen dış ticaret taşımalarını bir önceki döneme göre, yüzde 14,3 artırarak, 63 milyon 175 bin tonun üzerine çıkardı” dedi.

“Filyos Limanı’mızın yıllık kapasitesi 25 milyon tondur”
Aynı anda farklı boyutlardaki 13 geminin elleçlemesi yapılacak Filyos Limanı’nın yıllık kapasitesi 25 milyon ton olduğunu belirten Karaismailoğlu, “Yüzlerce iş makinası ile binlerce arkadaşımızın, 1765 gün gece gündüz çalışması sonucunda Liman projemiz Zonguldak kıyısında hayata geçirilmiştir. Hem bölgemizi hem de ülkemizi bir adım daha ileriye taşıyacak 'dev bir lojistik merkez' projesi olan Filyos Limanı’nda rıhtım ve geri saha inşaatını tamamladık. Limanımızda; 2 bin 450 metre ana ve bin 370 metre de tali dalgakıran yer almaktadır. Ayrıca, biri 14, diğeri de 19 metre derinliğinde olan, toplamda üç bin metrelik iki rıhtım bulunmaktadır. Limanımızdaki eksi 14 metrelik rıhtımda; 70 bin detveyt tonluk genel kargo gemileri ile 110 bin detveyt tonluk konteyner gemilerine hizmet verilecek. Ayrıca yine eksi 19 metrelik rıhtımımızda; 180 bin detveyt tonluk kuru yük gemileri ile 195 bin devtveyt tonluk konteyner gemilerine hizmet sağlanacak. Aynı anda farklı boyutlardaki 13 geminin elleçlemesi yapılabilecek Filyos Limanı’mızın yıllık kapasitesi 25 milyon tondur” dedi.
Filyos Limanı ülkenin şimdiden doğalgaz sevkiyatının ve ticaretin merkezi olma konumu kazandığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Doğalgaz keşfinden sonra, bin 132 metre uzunluğunda ve 14 metre derinliğindeki rıhtım ile birlikte, 23,6 hektarlık geri saha alanlarımızı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na tahsis edildi. Kanuni gemimiz de kısa bir süre önce limanımızdan hizmet aldı. Ne mutlu bizlere ki, ülkemizin en önemli lojistik üslerinden biri olarak tasarladığımız limanımız şimdiden doğalgaz sevkiyatının ve ticaretin merkezi olma konumu kazandı. Ticaret yollarının kesintisiz hizmet verebilmesi için Filyos Limanı ve Filyos Endüstri Sanayi Bölgemizi, demiryolu hatlarına bağlarken ve karayolu kapasitesini de artıyoruz” dedi.

“Filyos Limanın önemli bir lojistik üs olacak”
Filyos Limanın Batı Karadeniz Bölgesinin kalkınmasına ivme kazanacağını ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Filyos Limanımız, önemli bir lojistik üs olarak, Karabük, Zonguldak ve Bartın ile birlikte Batı Karadeniz bölgemizin kalkınmasına da ivme kazandıracaktır” şeklinde konuştu.

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