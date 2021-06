Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 135 milyar metreküplük doğalgaz müjdesi “Heyecanlıyım. Fatih Sondaj Gemimiz yine Sakarya Gaz Sahası’ndaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi daha yaptı. Hayırlı olsun. Böylece Karadeniz’deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasra1 kuyusunda sondaj çalışmaları yapan Fatih Sondaj Gemisi'nin 135 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettiğinin müjdesini açıkladı. Erdoğan, "Böylelikle Karadeniz'de toplam doğalgaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Limanı açılışı ve doğalgaz işleme tesisinin temel atma törenini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak ziyaretinin ardından helikopterle Filyos’a hareket etti. Burada limana iniş gerçekleştiren Erdoğan, müjde açıklaması öncesinde çalışmalar hakkında brifing aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün Zonguldak’ta her birbiri birbirinden güzel bir dizi program vesilesi ile bir araya gelmiş bulunuyoruz. Cuma namazını hemen akabinde açılışını yaptığımız Uzunmehmet Camii’nde yaptık. Camimizin ülkemize kazandırdığı Zonguldak’a farklı bir zenginlik kazandıracaktır. Bir kez daha bu güzel eseri inşa ederek Zonguldak halkının istifadesine sunan hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Buradan Zonguldak Belediyemize ayrıca bu süreci yakından takip ettiği için teşekkür ediyor. Akabinde belediyemizi de ziyaret etmek suretiyle şehrimize yapılan hizmetleri ve projeleri dinleme imkanı bulduk. Ziyaret sırasında deniz kurdu 2021 tatbikatına bağlanarak kahraman askerlerimize başarılar diledik. TSK’nın en kapsamlı tatbikatından olan Denizkurdu sayesinde denizlerimizdeki harekat kabiliyetini görme ve geliştirme imkanı sağlıyoruz. Daha nice şanlı şerefli zaferlere imza atacaklarına inanıyoruz. Türkiye’nin ilk biyomaskesiyle tam ve yarım yüz maskelerinin üretileceği MFA Koca Yusuf Maske Fabrikası’nın açılışını gerçekleştirdik.” diye konuştu.



“Tarihi ana şahitlik ediyoruz, mazisi 150 yıl”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 150 yıllık mazisi bulunan tarihi ana şahitlik edildiğine vurgu yaparak şunları kaydetti:

“Şimdi de tarihi bir ana şahitlik etmek üzere Fliyos’tayız. Heyecanlıyım. Zira bu eser 10 yıllık değil 20 yıllık değil. Mazisi 150 yıl. Ta Sultan Abdülhamid’e dayanıyor. O günden bu güne ihmallerle geldi dayandı. Buraya gelmeden önce limanı ve gaz işleme tesislerimizin inşa edileceği alanı gezdik. Sunumları dinledik. Büyük tonajlı gemilerin yükleme ve boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret ve sanayi alanı kurma projesi olan Filyos Limanı nihayet hayata geçti. Burası aynı anda 13 gemiyi tanker hariç alabilecek durumda. 13 gemi buraya yanaşabilecek durumda. Draftı itibariyle de gayet yüksek bir derinliğe sahip bu limanımız Türkiye’nin en büyük limanı konumunda. Bu da şu anda Batı Karadeniz’de yerini görüyorsunuz gayet muhteşem, mendireğiyle olsun, yanaşma alanlarıyla olsun Batı Karadeniz’de böyle güzel bir limana Zonguldak’ın sahip olması demek artık buradan dünyaya açılma şansını Zonguldak’ta yakalayacağız. Bu liman aynı zamanda 2023 hedeflerimiz arasında yer alan ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına çıkartmak projemizin de önemli alt yapılarından biridir. Laf ola beri gele yok. İcraat, icraat, icraat. Ülkemizin en büyük üç limanından biri olan Filyos yıllık 25 milyon ton kapasitesiyle ülkemize büyük katkı sağlayacak. çeyrek büyüme rakamlarımız, ardından Mayıs ihracat rakamlarımız yine yeni rekorlarla açıklandı. İlk çeyreğindeki yüzde 7’liek büyümenin devam edeceğinin ispatı 16.5 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracattı. Bay Kemal bu rakamları iyi takip et. Böylece yılın ilk 5 ayındaki ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre 85 milyar doları üzerine çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 80’ler düzeyinde gerçekleşmesiyle yakaladığımız ivmenin sağlıklı ve kalıcı olduğunu gösteriyor. Enflasyondaki düşüşün sürmesi de başka bir sevindirici haberdir. Hamdolsun Allah’a Bunu da yakaladık. Limanın alt yapı inşaatı kamu kaynakları ile tamamlanırken üst yapı, yap işlet devret modeliyle hayata geçecektir. Bugün limanın inşası tamamlanan şu mendirek, geri saha ve rıhtım bölümlerini hizmete açıyoruz. Karadeniz’in çıkış kapısı olacak Filyos Limanı hem Marmara hem de boğazların yükünü hafifletecek. Orta Asya dış ticaretin demiryolu ağı üzerinden güneye ve orta doğuya ulaşmasına sağlayacaktır. Filyos Limanının ülkemize, sektörlerimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.



“30 milyon nüfus ve 80 milyar dolarlık ekonomiye erişim imkanı sağlıyor”

2 milyar 225 milyon liralık yatırımla hayata geçen projenin demiryolu ve karayolu bağlantılarının da sürdüğünü açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün açılışını yaptığımız Filyos Limanı aslında Filyos Vadisi Projesi'nin bir parçasıdır. Endüstri Bölgesi, limanı ve diğer ulaşım imkanlarıyla Filyos Vadisi ulusal ve uluslararası yatırımcılara entegre sanayi konsepti sunuyor. Yatırımcılara birçok imkan vadediyoruz. Milli teknoloji hamlesi ışığında yüksek teknoloji katma değer ürünler, sanayi ve teknoloji yatırımlarımıza devam ediyoruz. Filyos Vadisi’nin görüyorsunuz göbeğinde yer alan yaklaşık 600 hektarlık alana sahip Türkiye’nin ilk mega endüstri bölgesini işte bu vizyonla ilan ettik. Bölge 350 kilometre çapındaki bir alanda 30 milyon nüfus ve 80 milyar dolarlık ekonomiye erişim imkanı sağlıyor. Havalimanı, demiryolu ve karayolu bağlantılara sahip stratejik konumuyla muazzam bir lojistik konumu barındırıyor. Filyos Endüstri Bölgesi büyük yatırımcıları bölgeye çekerek dış ticaret açığının azaltılması noktasında üretim üssü olarak çalışacak. Yenilikçi ve çevre dostu yaklaşımıyla özel sektörün liderliğinde profesyonel şekilde faaliyetlerine başladı. Endüstri bölgesi orta, yüksek ve yüksek teknoloji odaklı yatırımlara ev sahipliği yapacak. Yer tahsislerinden sonra temel atma faaliyetleri başlayacak. Filyos Vadisi entegre yapısıyla önümüzdeki dönemde bölgenin ve Türkiye’nin ihracatına ve yatırımları çok önemli bir katkı sağlayacak.”



“Fatih Sondaj Gemimiz Amasra1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Heyecanlıyım” diyerek Amasra1 kuyusunda sondaj yapan Fatih Sondaj Gemisi’nin tespit ettiği rezerv miktarını açıkladı. Erdoğan, kuyuda 135 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfinin yapıldığını açıklayarak dünyaya duyurdu. Erdoğan, “Bu bölgenin stratejik özelliğini artıran bir diğer husus da biliyorum heyecanla bekliyorsunuz. Karadeniz’deki Sakarya gaz sahasındaki tespit ettiğimiz gazın kara bağlantı ve işleme tesisine ev sahipliği yapacak olmasıdır. Karadeniz’de çalışmalara başlayan Fatih Sondaj Gemisi geçtiğimiz yıl toplamda 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfettik. Bu sonuç dünyada 2020 yılında denizlerde yapılan en büyük keşif olarak kayıtlara geçmiştir. Biz yıllar yılı kiralama usulü bu işleri yapıyorduk. Ama şimdi kiralama usulü geride kaldı. Şimdi kendi gemilerimizle hem sismik araştırmaları hem de sondaj araştırma çalışmalarımızı yapıyoruz. Artık bütün bunları yaparken artık kim ne der yok. Biz ne deriz var. Karar bizim. Ülkemizin hidrokarbon kaynakları konusundaki uzun arayışların yüz güldüren neticeye ulaştırması olan bu keşfin yeni müjdelerin olacağı Milletimize yeni müjdeyi daha paylaşıyoruz. Heyecanlıyım. Fatih Sondaj Gemimiz yine Sakarya Gaz Sahası’ndaki Amasra1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi daha yaptı. Hayırlı olsun. Böylece Karadeniz’deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı. Yeni gaz arama ve sondaj çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu bölgeden yeni müjdeler de bekliyoruz. Birazdan Kanuni Sondaj gemimizle canlı bağlantı kuracağız. Fatih’in açtığı kuyularda üretime başlayacak. Karadeniz gazını 2023’te kullanıma sunmak için arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor. Fliyos’taki tesisi de hızla tamamlayarak hem denizde hem karada bu işi bir an önce bitirmekte kararlıyız. Türkiye’yi en büyük cari açık kalemi olan enerji ithalatından kurtararak kalkınma hamlemizi hızlandırmak en büyük hedefimizdir. Denizdeki gazı üç etapta karaya çıkartmayı hedefliyoruz. Deniz tabanında doğalgaz üretim sistemleri, karada doğalgazı işleyecek ve kullanıma hazır hale getirecek olan tesistir. Üçüncü aşama ise denizdeki sistemle karadaki tesisi birbirine bağlayacak boru hattıdır. Bu aşamaya kadar karada ve denizde yapılan her işlem ve yatırım milli ekonomimize ilave katkı sağlayacak. İmkanlar ortaya çıkartacaktır. 10 kuyunun çalışmaları yapılacak. Türkiye’nin denizdeki ve karadaki arama faaliyetleri bu gün geldiği yer dikkatli, sabırlı ve azimli çalışmaların ürünüdür. Nice sıkıntılara, sabotajlara, ihanetlere göğüs gererek baş koyduğumuzu bu yola adım adım ilerledik." ifadelerini kullandı.



“Enerjide elde ettiğimiz başarılar Karadeniz’deki doğalgaz keşfiyle sınırlı değil”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz’deki keşiflerin yanı sıra petrol keşiflerine dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Bugün topladığımız meyvelerin gerisinde böyle bir arka plan vardır. Kara bağlantı işleme tesisinin bir an önce tamamlanması ümidiyle şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Enerjide elde ettiğimiz başarılar, Karadeniz’deki doğalgaz keşfiyle de sınırlı değildir. Geçtiğimiz haftalarda Diyarbakır ve Kırklareli’ndeki üç kuyuda günlük 6 bin 800 varillik yeni petrol keşfi yapmıştık. Son üç yılda günlük petrol üretimimizi yüzde 35 artırarak 61 bin varile çıkarttık. Yıllık petrol üretimimizi 54 milyon varil sınırına dayandı. Yenilenebilir enerji kaynaklarımızı her geçen yıl artırıyoruz. Bugün enerjide Türkiye’nin toplam kurulu gücü olan 96 bin megavatın 61 bin megavatını yerli enerji olarak hallettik. 50 bini de yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmektedir. İthal kaynaklarımızdan oluşan enerji kaynağımız 35 bin megavattır. Hali hazırda bin megavatlık güneş enerjisi yatırımıyla ilgili süreci tamamladık. 2 bini güneş, 2 bini rüzgâr olmak üzere 4 bin megavatlık yenilenebilir enerji yatırımını harekete geçirmiş olacağız. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin üçüncü reaktörünü temel atma törenini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdik. Vadeli elektrik piyasasıyla da elektriğin ileri tarihli alım ve satımına imkan sağlıyoruz. Gelecek nesillere eser bırakmaya devam edeceğiz.”



“Büyük ve güçlü Türkiye’nin ayak sesleri daha yakından gelmeye başladıkça birilerinin telaşı artmaya başladı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 yıldır eser ve hizmet siyasetiyle gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. Terör örgütleri ve kriz merkezleri üzerinden Türkiye’yi köşeye sıkıştırdığını ve hedeflerinden uzaklaştırdığını sananlara cevabın açılışını yaptıkları Filyos Limanı olduğunu anlatan Erdoğan şöyle devam etti:

“Kamil odur ki koya dünyada bir eser. Eseri olmayanın yerinde yeller eser. Biz eser ve hizmet siyasetiyle 19 yıldır milletimizin emrinde gece gündüz çalışıyoruz. Yaptığımız işlerin şahidi milletimizin ta kendisidir. Filyos Projesi işte bu anlayışın örneklerinden biridir. Filyos’u ülkemizin kara, demir ve havayollarına bağlayacak ulaştırma alt yapıları tüm bölgeye de hizmet verecektir. Artık Batı Karadeniz’de yeni bir dönem başlıyor. Zonguldaklı, Bartınlı, Karabüklü ve bölgedeki diğer şehirlerde yaşayan kardeşlerimiz bu yatırımlardan daha çok istifade edeceklerdir. Türkiye’nin yatırım, istihdam ve üretim ihracat konusundaki 2023 hedeflerinin 2053 vizyonunu afaki söylemler olmadığı çok daha iyi anlaşılacaktır. Terör örgütleri ve kriz merkezleri üzerinden köşeye sıkıştırdığını hedeflerinden uzaklaştırdığını sananlara cevabımız işte bugün burada açılışını yaptığımız ve temelini attığımız tesisler ve müjdesini verdiğimiz haberlerdir. Büyük ve Güçlü Türkiye’nin ayak sesleri daha yakından gelmeye başladıkça birilerini telaşı artmaya başladı. Bu kutlu yürüyüşü engelleyemeyecekler.”

