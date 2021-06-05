Erdoğan'ın açtığı Uzun Mehmet Camii'ne ziyaretçi akını

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açılışı gerçekleştirilen 6 bin kişilik Uzun Mehmet Camii bu gün adeta ziyaretçi akınına uğradı. Camiyi gezen vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi. Minikler ise cami bahçesindeki parkta doyasıya eğlendi.

Karakum mevkisinde yapımına 1.5 yıl önce başlanılan ve resmi açılışı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Uzun Mehmet Camii bu gün adeta ziyaretçi akınına uğradı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte camiye gelen vatandaşlar burada vakit ve şükür namazları kıldı. Camiye Zonguldak'ın yanı sıra Bartın, Karabük, Düzce ve Bolu'dan da vatandaşlar akın etti.

Camiyi gezerek hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar cami bahçesinde de çocuklarını eğlendirdi. Minikler ise güneşli havanın tadını bahçedeki parkta eğlenerek çıkarttı. Bazı vatandaşlar da deniz kenarındaki banklarda oturarak vakit geçirdi.



"Ecdadın camilerinden esinlenip modern mimariyle desteklenmiş"

Rasim Kabadayı, "Biz Karabük'ten geliyoruz. Biz de Karabük'e böyle cami istiyoruz. Çok beğendik. Mutlu olduk. Böyle bir varken buraya gelmemek, namaz kılmamak olmazdı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyoruz. Kocatepe Camisi'ne benziyor. Ecdadın İstanbul'a yaptırdığı camilere benzemiş. Ama daha modern olmuş. Dışarıda peyzajın olduğu çocukların vakit geçirebileceği bir alan olmuş" ifadelerine yer verdi.

Caminin planını Ankara'daki Kocatepe Camii'ne benzeten İhsan Kırmızı emeği geçenlere teşekkür etti. Kırmızı, "Zonguldak açısından gerçekten kazanılmış bir eser. Planını hesap ettim. Kendimi Ankara Kocatepe Camisinde hissediyorum. Allah yapana yaptırana gani ölmüşlerine rahmet, hayattakilerine sağlık sıhhat diliyorum" diye konuştu.

Vatandaşların camiye akın ettiğini anlatan Fatih Uçar ise "Caminin içerisine girdiğim zaman tüylerim diken diken oluyor. GMİS'ten emekliyim. Görev gereği gittiğim Bursa, Konya'daki camilere uğramıştım. Burada deniz kenarında simgemiz oldu. Duaların en güzeli emeği geçenlere. Zonguldak'ta 6 bin kişilik cemaatin bulunamayacağını söyleyenler vardı. Bakın insanlar camiyi ziyaret ediyor. Hem deniz kenarında ailesiyle, çoluğuyla çocuğuyla vakit geçiriyor" diye ifade etti.

Ailesiyle camiyi gezen Resul Sivri de "Çok güzel şahane olmuş. Gerek mimarisi gerek görsellik olarak olsun. Zonguldak'a yakışan bir cami olmuş. Bu gün ziyaretçi akınına uğruyor. Normal ama. Zonguldak'ta böyle bir caminin olması halktan ilgi görüyor" dedi.

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