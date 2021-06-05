Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesinde '10 bin istihdam' hedefi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesinde '10 bin istihdam' hedefi

DHA

Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesinde '10 bin istihdam' hedefi


Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki Filyos Limanı, Karadeniz doğal gazının karaya çıkarılacağı yer olması ve endüstri bölgesi ile yeni cazibe merkezi haline geldi. Prof. Dr. Hamza Çeştepeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın limanı, doğal gazı ve endüstri bölgesi ile 'Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi' olarak tanımladığı Fliyos'ta 10 binden fazla kişinin istihdam edilmesinin beklendiğini söyleyerek, "Doğal gaz rezervi, yıllık doğal gaz ihtiyacımızın yüzde 40'ını karşılayacak" dedi.
Osmanlı Padişahı Sultan 2´nci Abdülhamid döneminde hazırlanan `Anadolu´da Genel Üretim Raporu´nda gemilerin yükleme-boşaltma yapabileceği uluslararası ticaret ve sanayi alanı oluşturulması için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde liman ve endüstri bölgelerinden oluşan proje geliştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yatırım programına almasıyla 2016 yılında inşaatına başlanan Filyos Limanı'nın arkasındaki alan da 'Filyos Endüstri Bölgesi' ilan edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından endüstri bölgesinin altyapı, üstyapı ve idaresinde sorumlu yönetici şirket olarak atanan Tosyalı Holding de çalışmalara başladı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇTI
Türkiye'nin 3'üncü büyük limanı olarak 2 bin 450 metre mendirek, 3 bin metre rıhtım boyu, 19 metrelik draftı ve 25 milyon ton kapasitesi ile uluslararası deniz ticaretinde önemli yerde olması planlanan Filyos Limanı ile hava, demir ve kara yollarının da tamamlanmasıyla Marmara ve boğazların lojistik faaliyetlerinin önemli ölçüde rahatlatılması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış sırasında limanı, doğal gazı ve endüstri bölgesi ile Filyos'un 'Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi' olduğunu kaydetti. 'Amasra-1' kuyusundan 135 milyar metreküplük yeni keşifle limanın ve bölgenin stratejik konumunun daha da arttığını vurgulayan Erdoğan, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini ve doğal gazın 2023 yılında Filyos'tan karaya çıkarılarak, halkın kullanımına sunulacağını dile getirdi. Erdoğan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) doğal gaz çalışmalarının karadaki merkezi konumundaki Filyos Limanı'nda doğal gaz üretim tesisinin temel atma törenini de gerçekleştirdi.
HEDEF, 10 BİN YENİ İSTİHDAM
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin Filyos Vadi Projesi'ne yönelik düzenlediği çalışmanın düzenleme kurulu başkanı Prof. Dr. Hamza Çeştepe, akademisyen, bilim insanları, bakanlıklar ve ilgili kurumların katılımıyla Filyos ile ilgili tüm çalışmaları ele aldıklarını anlattı. Filyos Limanı'nın 25 milyon ton kapasitesiyle Karadeniz'deki 11,5 milyon ton yük kapasiteli Samsun Limanı'ndan daha büyük olduğunu kaydetti. Konumu ve doğal gazın bulunmasıyla stratejik öneminin daha da arttığına değinen Çeştepe, "Burada enerji ile ilgili büyük tesisler kurulacak ve bu da bölge istihdamına ciddi katkılarda bulunacak. Ankara ve İç Anadolu Bölgesi'nin Karadeniz'e açılan bir liman da olabilir Filyos. Orta Anadolu ve birçok kentte üretilen ürünlerin demir yolu ve kara yoluyla Filyos'tan Karadeniz'e ihraç edilebilmeleri mümkün. Doğal gazın çıkarılması ve diğer sanayilerle birlikte yaklaşık 10 bin istihdam artışını öngörüyoruz. Bu kişilerin aileleri ve çocukları olacak. Eğitim ve sağlık gibi diğer yatırımlarla birlikte bölgede yeni bir altyapı yatırımları yapılması ülke ekonomisine ve bölgeye ciddi katkılar sunacak" dedi.
`DOĞAL GAZ İHTİYACININ YILLIK YÜZDE 40'INI KARŞILAYACAK´
Prof. Dr. Çeştepe, 135 milyar metreküplük doğal gaz sonrası toplam 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle Türkiye'nin önemli ölçüde yıllık doğal gaz ihtiyacının karşılanabileceğini söyledi. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olduğuna değinen Çeştepe, "Doğal gaz ihtiyacımızın yüzde 99'unu ithal ediyoruz. Son 33 yılda Türkiye yaklaşık 800 milyar metreküp doğal gaz ithal etmiş. Keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gaz, enerji ithalatımızın yüzde 65'ini kapsıyor. Türkiye'nin yıllık doğal gaz kullanımı yaklaşık 50 milyar metreküp. Bulunan doğal gaz rezervinin yıllık doğal gaz ihtiyacımızın yüzde 40'ını karşılayacağını diyebiliriz. Bu da cari açığın azaltılması anlamında çok ciddi katkı sunacak" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-06-05 15:58:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'ın açtığı Uzun Mehmet Camii'ne ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Erdoğan'ın açtığı Uzun Mehmet Camii'ne ziyaretçi ...
Zonguldak hafta sonuna sakin başladı
YEREL HABERLER Zonguldak hafta sonuna sakin başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık Zonguldak müjdenin merkezi oldu (3)
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık Zonguldak müjdenin ...
Bakan Dönmez: "Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazının ilk fazını milletimizin hizmetine sunmak" "Doğalgazı inşallah Türkiye’nin dört bir yanına ulaştıracağız" "Hedefimiz yurt içi petrol üretimini 100 bin varil üzerine çıkartmak" "2002’de neredeyse ayrıcalık olan doğalgazdan bugün 55 milyon insanımız istifade ediyor hale geldi"
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: "Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesi Ereğli’yi heyecanlandırdı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesi Ereğli’yi ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 135 milyar metreküplük doğalgaz müjdesi “Heyecanlıyım. Fatih Sondaj Gemimiz yine Sakarya Gaz Sahası’ndaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi daha yaptı. Hayırlı olsun. Böylece Karadeniz’deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 135 milyar metreküplük ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Filyos Limanı açılışında konuştu “Filyos Limanı Batı Karadeniz bölgemizin kalkınmasına da ivme kazandıracaktır” "Filyos Limanı lojistik olarak önemli bir üs olacak"
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Filyos ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Karadeniz’de bulunan toplam gaz rezervi 540 milyar metreküpe ulaştı.”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Karadeniz’de bulunan toplam ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fatih Sondaj Gemimiz 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi daha yaptı. Böylelikle Karadeniz'de doğalgaz keşfi 500 milyar metreküpe ulaştı."
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fatih Sondaj Gemimiz 135 ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fatih sondaj gemisi, Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi daha yaptı, hayırlı olsun."
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fatih sondaj gemisi, Sakarya ...
Kavaklık İlkokulu’na Yeşil Bayrak ödülü
YEREL HABERLER Kavaklık İlkokulu’na Yeşil Bayrak ödülü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli, yabancı ayrımına gitmeden, Türk ekonomisine güvenen herkese biz de sahip çıkıyoruz" "Ekonomimize güç katan her müteşebbisin başımızın üstünde yeri vardır"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli, yabancı ayrımına ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık Zonguldak müjdenin merkezi oldu
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık Zonguldak müjdenin ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sene gerçekleştirdiğimiz tüm tatbikatlar dosta güven hasımlara korku verdi" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizkurdu Tatbikatı'na canlı bağlandı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sene gerçekleştirdiğimiz ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz Ereğli'sinde de benzer bir müjde olabilir" "Artık Zonguldak müjdelerin merkezi oldu" Uzun Mehmet Camii'nde ilk cuma namazı kılındı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz Ereğli'sinde de ...
Türkiye Şampiyonu Çaycuma'dan Akdoğan oldu
YEREL HABERLER Türkiye Şampiyonu Çaycuma'dan Akdoğan oldu
Çaycuma'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kutlandı
YEREL HABERLER Çaycuma'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kutlandı
Koyun projesi köye dönüşü başlattı 6 ihtiyaç sahibi aile koyun projesi ile köyüne döndü
YEREL HABERLER Koyun projesi köye dönüşü başlattı 6 ihtiyaç sahibi ...
Zonguldak'ta araç su kanalına uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta araç su kanalına uçtu: 1 yaralı
Zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi
YEREL HABERLER Zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi
Tekin, "Yatırım yapacak ve istihdam sağlayacak herkese kapımız sonuna kadar açıktır"
YEREL HABERLER Tekin, "Yatırım yapacak ve istihdam sağlayacak ...
Kaymakam Yılmaz, "Alaplı’yı her birlikte Kalkındırmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Kaymakam Yılmaz, "Alaplı’yı her birlikte ...
Sultan Süleyman Camii'nde bin 500 yıllık izler gün yüzüne çıkmayı bekliyor
YEREL HABERLER Sultan Süleyman Camii'nde bin 500 yıllık izler gün ...
Zonguldak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
YEREL HABERLER Zonguldak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor