Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesinde '10 bin istihdam' hedefi



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki Filyos Limanı, Karadeniz doğal gazının karaya çıkarılacağı yer olması ve endüstri bölgesi ile yeni cazibe merkezi haline geldi. Prof. Dr. Hamza Çeştepeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın limanı, doğal gazı ve endüstri bölgesi ile 'Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi' olarak tanımladığı Fliyos'ta 10 binden fazla kişinin istihdam edilmesinin beklendiğini söyleyerek, "Doğal gaz rezervi, yıllık doğal gaz ihtiyacımızın yüzde 40'ını karşılayacak" dedi.

Osmanlı Padişahı Sultan 2´nci Abdülhamid döneminde hazırlanan `Anadolu´da Genel Üretim Raporu´nda gemilerin yükleme-boşaltma yapabileceği uluslararası ticaret ve sanayi alanı oluşturulması için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde liman ve endüstri bölgelerinden oluşan proje geliştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yatırım programına almasıyla 2016 yılında inşaatına başlanan Filyos Limanı'nın arkasındaki alan da 'Filyos Endüstri Bölgesi' ilan edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından endüstri bölgesinin altyapı, üstyapı ve idaresinde sorumlu yönetici şirket olarak atanan Tosyalı Holding de çalışmalara başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇTI

Türkiye'nin 3'üncü büyük limanı olarak 2 bin 450 metre mendirek, 3 bin metre rıhtım boyu, 19 metrelik draftı ve 25 milyon ton kapasitesi ile uluslararası deniz ticaretinde önemli yerde olması planlanan Filyos Limanı ile hava, demir ve kara yollarının da tamamlanmasıyla Marmara ve boğazların lojistik faaliyetlerinin önemli ölçüde rahatlatılması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış sırasında limanı, doğal gazı ve endüstri bölgesi ile Filyos'un 'Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi' olduğunu kaydetti. 'Amasra-1' kuyusundan 135 milyar metreküplük yeni keşifle limanın ve bölgenin stratejik konumunun daha da arttığını vurgulayan Erdoğan, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini ve doğal gazın 2023 yılında Filyos'tan karaya çıkarılarak, halkın kullanımına sunulacağını dile getirdi. Erdoğan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) doğal gaz çalışmalarının karadaki merkezi konumundaki Filyos Limanı'nda doğal gaz üretim tesisinin temel atma törenini de gerçekleştirdi.

HEDEF, 10 BİN YENİ İSTİHDAM

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin Filyos Vadi Projesi'ne yönelik düzenlediği çalışmanın düzenleme kurulu başkanı Prof. Dr. Hamza Çeştepe, akademisyen, bilim insanları, bakanlıklar ve ilgili kurumların katılımıyla Filyos ile ilgili tüm çalışmaları ele aldıklarını anlattı. Filyos Limanı'nın 25 milyon ton kapasitesiyle Karadeniz'deki 11,5 milyon ton yük kapasiteli Samsun Limanı'ndan daha büyük olduğunu kaydetti. Konumu ve doğal gazın bulunmasıyla stratejik öneminin daha da arttığına değinen Çeştepe, "Burada enerji ile ilgili büyük tesisler kurulacak ve bu da bölge istihdamına ciddi katkılarda bulunacak. Ankara ve İç Anadolu Bölgesi'nin Karadeniz'e açılan bir liman da olabilir Filyos. Orta Anadolu ve birçok kentte üretilen ürünlerin demir yolu ve kara yoluyla Filyos'tan Karadeniz'e ihraç edilebilmeleri mümkün. Doğal gazın çıkarılması ve diğer sanayilerle birlikte yaklaşık 10 bin istihdam artışını öngörüyoruz. Bu kişilerin aileleri ve çocukları olacak. Eğitim ve sağlık gibi diğer yatırımlarla birlikte bölgede yeni bir altyapı yatırımları yapılması ülke ekonomisine ve bölgeye ciddi katkılar sunacak" dedi.

`DOĞAL GAZ İHTİYACININ YILLIK YÜZDE 40'INI KARŞILAYACAK´

Prof. Dr. Çeştepe, 135 milyar metreküplük doğal gaz sonrası toplam 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle Türkiye'nin önemli ölçüde yıllık doğal gaz ihtiyacının karşılanabileceğini söyledi. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olduğuna değinen Çeştepe, "Doğal gaz ihtiyacımızın yüzde 99'unu ithal ediyoruz. Son 33 yılda Türkiye yaklaşık 800 milyar metreküp doğal gaz ithal etmiş. Keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gaz, enerji ithalatımızın yüzde 65'ini kapsıyor. Türkiye'nin yıllık doğal gaz kullanımı yaklaşık 50 milyar metreküp. Bulunan doğal gaz rezervinin yıllık doğal gaz ihtiyacımızın yüzde 40'ını karşılayacağını diyebiliriz. Bu da cari açığın azaltılması anlamında çok ciddi katkı sunacak" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-06-05 15:58:26



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