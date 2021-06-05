24 derslikli okul inşaatı sürüyor

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi’nde yapımı devam eden 24 derslikli ortaokulun inşaatı tüm hızıyla sürüyor.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, 24 derslikli Hacı Emin Ayhan Ortaokulu’nun inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Kaymakam Çorumluoğlu çalışmalar hakkında Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş’tan bilgi aldı. Okul projesini yerinde incelemeler esnasında Kaymakam Çorumluoğlu’na, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt ve AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.

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