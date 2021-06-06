Kısıtlamayı ihlal eden alkollü aday sürücü, araçla poz verdi



Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde, 2.93 promil alkollü halde araç kullanırken yakalanan aday sürücü Emre K., kendisini görüntüleyen gazeteciye "Hangi kanalda çıkacak ağabey?" diyerek aracının arkasında poz verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıkorkmaz Mahallesi Pazaryeri mevkiinde denetim

gerçekleştirdi. Polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 67 AAD 008 plakalı otomobil sürücüsü Emre K.'yi durdurdu. Alkollü olduğu anlaşılan sürücü için trafik ekiplerine haber verildi.

Denetim noktasına gelen trafik ekipleri, Emre K.'nin alkolmetreyi üflemesini istedi. Emre

K., alkolmetreyi üflememek için uzun süre uğraştı. Bir süre sonra alkometreyi üfleyen ve

2.93 promil alkollü olduğu tespit edilen Emre K.'nin, henüz ehliyetinin olmadığı ve aday sürücü konumunda bulunduğu belirlendi. Sürücü belgesi iptal edilen ve yaklaşık 2 bin lira ceza kesilen Emre K., görüntü alan gazeteciye, "Hangi kanalda çıkacak ağabey?" diye sorarak aracının arkasında poz verdi. Emre K., işlemler için polis merkezine götürülürken, muayenesi olmayan aracı ise çekiciyle otoparka çekildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2021-06-06 11:45:46



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