Çocuklar iyi bir gelecek için ter döktü

Liseye Geçiş Sınavı kapsamında öğrenciler ter döktü. Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 2 bin 480 öğrenci sınava girerken, veliler de okul bahçesinde onlar kadar heyecanlıydı.

Liseye Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan 2021 LGS sınavı, bugün yüz binlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi. Öğrenciler, zorlu sorular karşısında ter döktü. Çocuklarını sınava uğurlayan veliler için de dışarıda heyecanlı bekleyiş vardı. Kdz. Ereğli’de 2 bin 480 öğrenci sınava girdi.

Son sınıf öğrencileri Liseye Giriş Sınavı’nda (LGS) ter dökerken, veliler de okulun bahçesinde çocukları kadar heyecanlı saatler geçirdi. Çocuklar sırayla güvenlik kontrolünden geçerek sınıflara alındı. Sınav başlama saatine dakikalar kala bazı adaylar ise son anda yetişti.

Çocukların zorlu bir süreçten geçtiğine değinen Türk Eğitim Sen Zonguldak Şube Başkanı Şahin Ören düşüncelerini paylaştı. Kızının sınava girdiğini belirten Ören yaptığı açıklamada, “Zorlu bir maraton. Çocuklarımızın hayatındaki kırılma noktalarından bir tanesi. Çok zor bir süreçten geçtiler. Uzun süren geceler, sınavlar, dersane maratonları sonucunda çocuklarımız işte bugün bir tek sınavla değerlendirilecekler” Dedi.

LGS’ye yeğenini getiren Ergün Solmaz ise heyecanlı olduklarını ifade ederek, “Çocuklara başarılar diliyorum, zorlu bir süreçten geçtiler, okula gidemediler. Allah kolaylık versin, hepsine başarılar diliyorum. Heyecanlıyız, aslında bunu 1 güne sığdırmamamız gerekiyor. Allah hepsine kolaylık versin” ifadelerini kullandı.

Sınava çocuğunu son anda yetiştiren Muhammet Balaban ise heyecanlı olduklarını ifade ederek çocuklara başarı diledi. Balaban, “Koşa koşa geldik. Tüm yıl hazırlık yaptık. Dersine çalıştı, onun da heyecanı vardı biraz. Pandemiden dolayı ben tek geldim. Başarı bekliyoruz, dereceye girmesini istiyoruz” dedi.

Güvenlik kontrolünden geçen çocuklar sınıflarda yerlerini alarak zorlu sorular karşısında ter döktü.

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