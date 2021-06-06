Kayıp Nuh, yol kenarında ölü bulundu



Cüneyt ÖZFİDAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde dün kaybolan Nuh Arslan'ın (31), yol kenarında cansız bedeni bulundu.

Çatalağzı beldesi girişinde, sabah saatlerinde, bir kişinin hareketsiz yattığını görenler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Nuh Arslan olduğu tespit edilen kişinin öldüğünü belirledi. Dünden beri kayıp olan Arslan'ın vücudunda herhangi bir yara ve darp izi olmadığı görüldü. Arslan'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Cüneyt ÖZFİDAN

2021-06-06 12:57:18



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