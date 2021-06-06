Kaybolan köpeği Kuçita'yı, yaralı halde buldu



Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK,(DHA)ZONGULDAK'ta, kaybolduktan beş gün sonra

sahibinin, evinin 10 kilometre uzağındaki ormanlık alanda darbedilmiş halde bulduğu 'Kuçita' isimli köpek, tedaviye alındı.

Tepebaşı Mahallesi'nde yaşayan Merve Fındık (26), 1 Haziran'da 'Kuçita' ismini verdiği üç

yaşındaki köpeği kaybolunca aramaya başladı. Fındık, köpeğinin fotoğrafını

Zonguldak Belediyesi Sokak Hayvanları görevlilerine dağıttı. Kuçita, ekipler tarafından bir süre sonra evden 10 kilometre uzakta ormanlık alanda görüldü. Haber verilmesiyle ormanlık alana giden Fındık, köpeğini yaralı halde buldu. Sol gözü yerinden çıkan ve vücudunda darp izleri

bulunan köpek, Zonguldak Veteriner Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Veteriner Hekim Önder Alkan, köpeğin 3-4 gün önce darbelere bağlı yaralanmalara maruz kaldığını söyledi. Köpeğin sol gözünün tamamen göz yuvasından çıktığını, kafasında da travmaya bağlı bir yara ve sol ayağında ise yırtık bulunduğunu ifade eden Alkan, "Muayene ettik, ameliyata alacağız. Gözünün alınması gerekiyor, gözünün artık canlılığı kaybolmuş. Travmaya bağlı beyninde herhangi bir sıkıntı var mı, yok mu diye röntgeninin çekilmesi gerekiyor. Bütün bunları yapıp hastamızın iyi olacağı kanaatindeyim. Şu an görünen hayati bir tehlikesi yok" dedi.

Salı gününden bu yana aradığı köpeğini bulduğunda büyük üzüntü yaşadığını ifade eden Merve Fındık ise, "Köpeğimi bulamayınca aramaya başladım. Yaşadığımız yerdeki, civcivlerine köpeklerin saldırdığını söyleyen kişilere köpeğimi sordum. Bana bağırdılar, üstüme geldiler. İlk vaka da değil bu zaten. Daha önce de baktığım köpeklerin yavrularını alıp uzaklara fırlattılar. Gidip şikayet ettiğimde hiçbir sonuç alamadım" diye konuştu.

DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-06-06 13:37:35



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