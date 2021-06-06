Zonguldak'ta Dünya Çevre Günü etkinliklerle kutlanacak

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Zonguldak'ta 7 Haziran Pazartesi günü Dünya Çevre Günü kapsamında bir dizi etkinlikler düzenlenecek.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Şenol Ayyıldız, Dünya Çevre Günü kapsamında 7 Haziran Pazartesi günü bir dizi etkinlikler düzenleneceğini ifade etti. Valilik binası önünde 10.30'da başlayacak olan etkinliklerde fotoğraf sergisi, kan bağışı, tanıtım standı ve minik çevre gönüllülerinin tanıtımı gerçekleştirilecek.

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